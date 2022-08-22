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https://sputniknews.com.tr/20220822/guvenc-dagustun-havrita-teroristleri-katlettikleri-canlarin-fotograflarini-cekip-paylasiyor-1060225471.html
Güvenç Dağüstün: Havrita teröristleri, katlettikleri canların fotoğraflarını çekip paylaşıyor
Güvenç Dağüstün: Havrita teröristleri, katlettikleri canların fotoğraflarını çekip paylaşıyor
Opera sanatçısı ve BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün, "Havrita teröristleri katlettikleri canların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşamaktan da... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T10:20+0300
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havrita
köpek
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Dağüstün, sokak köpeklerinin bulunduğu bölgeleri işaretleyip internet sitesinde yayınlayan Havrita'yı değerlendirdiği yazısında, "Tıklıyorsun üzerine “başıboş köpek çeteleşmesi”, “köpek saldırısı” gibi başlıklar açılıyor. Türkiye’nin her yerinden veriler girilmiş. Siteden “bilgilendirme ve önlem amaçlı” diye bahsediyor sitenin savunucuları. Ancak biraz araştırıldığında görülüyor ki konu hiç de öyle değil. Sitede sokak köpekleri işaretleniyor ve daha sonra birileri gidip o hayvanları katlediyor. Karşımızda gayet organize şekilde çalışan bir terör örgütü var." ifadelerini kullandı.Havrita'nın sadece bir araç olduğunu savunan Dağüstün, "Sosyal medyanın her köşesinde, her uygulamasında örgütlüler. Bunun dışında evlerde, cafelerde de toplantılar yaptıkları, katliam eylemleri planladıkları iddia ediliyor. Havrita teröristleri katlettikleri canların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşamaktan da kaçınmıyor.Bu teröristleri basında da çaptan düşmüş birkaç gazeteci destekliyor. Bunların tümünün yazdıklarına, çizdiklerine, üsluplarına bakın. “Düz dünyacılar” gibi eğitimsiz, cahil, ilkel bir kitle. Sıklıkla hayvanseverlere hakaret ediyorlar, tehdit mesajları gönderiyorlar." diye yazdı.
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havrita, köpek
havrita, köpek

Güvenç Dağüstün: Havrita teröristleri, katlettikleri canların fotoğraflarını çekip paylaşıyor

10:20 22.08.2022
© AASokak köpeği, köpek
Sokak köpeği, köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Opera sanatçısı ve BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün, "Havrita teröristleri katlettikleri canların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşamaktan da kaçınmıyor" dedi.
Dağüstün, sokak köpeklerinin bulunduğu bölgeleri işaretleyip internet sitesinde yayınlayan Havrita'yı değerlendirdiği yazısında, "Tıklıyorsun üzerine “başıboş köpek çeteleşmesi”, “köpek saldırısı” gibi başlıklar açılıyor. Türkiye’nin her yerinden veriler girilmiş. Siteden “bilgilendirme ve önlem amaçlı” diye bahsediyor sitenin savunucuları. Ancak biraz araştırıldığında görülüyor ki konu hiç de öyle değil. Sitede sokak köpekleri işaretleniyor ve daha sonra birileri gidip o hayvanları katlediyor. Karşımızda gayet organize şekilde çalışan bir terör örgütü var." ifadelerini kullandı.
Havrita'nın sadece bir araç olduğunu savunan Dağüstün, "Sosyal medyanın her köşesinde, her uygulamasında örgütlüler. Bunun dışında evlerde, cafelerde de toplantılar yaptıkları, katliam eylemleri planladıkları iddia ediliyor. Havrita teröristleri katlettikleri canların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşamaktan da kaçınmıyor.
Bu teröristleri basında da çaptan düşmüş birkaç gazeteci destekliyor. Bunların tümünün yazdıklarına, çizdiklerine, üsluplarına bakın. “Düz dünyacılar” gibi eğitimsiz, cahil, ilkel bir kitle. Sıklıkla hayvanseverlere hakaret ediyorlar, tehdit mesajları gönderiyorlar." diye yazdı.
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