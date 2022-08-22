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Güney Kore ve ABD son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı
Güney Kore ve ABD son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı
Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T10:51+0300
2022-08-22T10:52+0300
savunma
kuzey kore
güney kore
abd
ortak tatbikat
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Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' adı verilen tatbikat 1 Eylül'e kadar sürecek. İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacak.İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimler ile liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor. ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar geçen yıllarda Kovid-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu. Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.
kuzey kore
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kuzey kore, güney kore, abd, ortak tatbikat
kuzey kore, güney kore, abd, ortak tatbikat

Güney Kore ve ABD son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı

10:51 22.08.2022 (güncellendi: 10:52 22.08.2022)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore- Kuzey Kore sınırı
Güney Kore- Kuzey Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.
Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' adı verilen tatbikat 1 Eylül'e kadar sürecek.
İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacak.
İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimler ile liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor.
ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar geçen yıllarda Kovid-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti.
Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.
Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.
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