https://sputniknews.com.tr/20220822/guney-kore-ve-abd-son-yillarin-en-buyuk-askeri-tatbikatina-basladi-1060225917.html

Güney Kore ve ABD son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı

Güney Kore ve ABD son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı

Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T10:51+0300

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savunma

kuzey kore

güney kore

abd

ortak tatbikat

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Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' adı verilen tatbikat 1 Eylül'e kadar sürecek. İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacak.İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimler ile liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor. ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar geçen yıllarda Kovid-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu. Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.

kuzey kore

güney kore

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kuzey kore, güney kore, abd, ortak tatbikat