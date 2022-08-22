https://sputniknews.com.tr/20220822/genel-saglik-is-istifa-eden-ve-emekliye-ayrilan-doktor-sayisi-10-bine-ulasti-1060222705.html

Genel Sağlık-İş: İstifa eden ve emekliye ayrılan doktor sayısı 10 bine ulaştı

Genel Sağlık-İş: İstifa eden ve emekliye ayrılan doktor sayısı 10 bine ulaştı

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Başkanı Derya Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında getirilen... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T08:18+0300

2022-08-22T08:18+0300

2022-08-22T08:18+0300

türkiye

doktor

koronavirüs

istifa

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, 2002 yılında yurt dışına gitmek için belge isteyen doktor sayısı 59 iken 2022 yılının Ocak ayında 197, Şubat'ta 157, Mart'ta 213, Nisan'da 214, Mayıs'ta 161, Haziran'da 229, Temmuz'da 231 olmak üzere bin 402'ye ulaştı.Yurt dışına çıkmak isteyenler arasında akademik personelin de önemli sayıda olduğunu ifade eden Uğur, “Acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi kritik branşlardan yurtdışına gidenlerin sayısında dikkat çeken artış gözleniyor. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihlerinde bu branşları tercih sayısının son derece azaldığı göz önüne alınırsa durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Yurt dışına gitmek için başvurular bu şekilde devam ederse bu yıl sayının 3 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Böyle giderse sağlık sisteminin tıkanacak” diye konuştu.

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