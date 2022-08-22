https://sputniknews.com.tr/20220822/gaziantepte-41-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunun-hukumlu-yakalandi-1060248977.html

Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T22:07+0300

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2022-08-22T22:07+0300

türkiye

gaziantep il emniyet müdürlüğü

gaziantep

hapis

hapis cezası

hükümlü

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Ekipler bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu yakaladı.Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220811/izmirde-23-yil-9-ay-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-firari-hukumlu-yakalandi-1059790048.html

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gaziantep il emniyet müdürlüğü, gaziantep, hapis, hapis cezası, hükümlü