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https://sputniknews.com.tr/20220822/gaziantepte-41-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunun-hukumlu-yakalandi-1060248977.html
Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı
Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T22:07+0300
2022-08-22T22:07+0300
türkiye
gaziantep il emniyet müdürlüğü
gaziantep
hapis
hapis cezası
hükümlü
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Ekipler bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu yakaladı.Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220811/izmirde-23-yil-9-ay-kesinlesmis-hapis-cezasi-bulunan-firari-hukumlu-yakalandi-1059790048.html
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gaziantep il emniyet müdürlüğü, gaziantep, hapis, hapis cezası, hükümlü
gaziantep il emniyet müdürlüğü, gaziantep, hapis, hapis cezası, hükümlü

Gaziantep'te 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı

22:07 22.08.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Gaziantep'te hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Ekipler bu kapsamda dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu yakaladı.
Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2022
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İzmir'de 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
11 Ağustos, 04:09
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