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Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada ilk inceleme: 307 metre fren izi
Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada ilk inceleme: 307 metre fren izi
Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T09:44+0300
2022-08-22T09:44+0300
türkiye
gaziantep
kaza
hız sınırı
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Gaziantep'te cumartesi sabah saatlerinde başka bir kazaya yardım için yol kenarında bulunan ekiplere, yan yatan bir yolcu otobüsü çarptı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralanmıştı. Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.Sabah'ta yer alan habere göre; jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı bulunan yolda otobüsün hızının da 130 km olduğu tespit edildi. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi.Sürücü Memiş, ifadesinde öndeki kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi.
türkiye
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gaziantep, kaza, hız sınırı
gaziantep, kaza, hız sınırı

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada ilk inceleme: 307 metre fren izi

09:44 22.08.2022
© AAGaziantep'te 20 Ağustos 2022'de 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza
Gaziantep'te 20 Ağustos 2022'de 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı bulunan yolda otobüsün hızının da 130 km olduğu tespit edildi.
Gaziantep'te cumartesi sabah saatlerinde başka bir kazaya yardım için yol kenarında bulunan ekiplere, yan yatan bir yolcu otobüsü çarptı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralanmıştı. Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor.
Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı bulunan yolda otobüsün hızının da 130 km olduğu tespit edildi. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi.
Sürücü Memiş, ifadesinde öndeki kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi.
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