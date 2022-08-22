https://sputniknews.com.tr/20220822/gaziantepte-15-kisinin-oldugu-kazada-ilk-inceleme-307-metre-fren-izi-1060224668.html

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada ilk inceleme: 307 metre fren izi

Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada ilk inceleme: 307 metre fren izi

Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T09:44+0300

2022-08-22T09:44+0300

2022-08-22T09:44+0300

türkiye

gaziantep

kaza

hız sınırı

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Gaziantep'te cumartesi sabah saatlerinde başka bir kazaya yardım için yol kenarında bulunan ekiplere, yan yatan bir yolcu otobüsü çarptı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralanmıştı. Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.Sabah'ta yer alan habere göre; jandarma ekipleri yaptığı ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi. 110 km hız sınırı bulunan yolda otobüsün hızının da 130 km olduğu tespit edildi. Takometrenin ise 130 kilometre hızda takılı kaldığı öğrenildi.Sürücü Memiş, ifadesinde öndeki kazayı görünce bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, araç yalpalamaya başlayınca da yaptığı manevraya rağmen kurtaramadığını söylediği öğrenildi.

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