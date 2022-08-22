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Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı
Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı
İstanbul Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-22T02:22+0300
fatih
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Suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve 'sallama' diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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fatih, operasyon, han
fatih, operasyon, han

Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı

02:20 22.08.2022 (güncellendi: 02:22 22.08.2022)
© İHAFatih'te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı
Fatih'te polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen handa 23 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA
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İstanbul Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.
Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve 'sallama' diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.
Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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