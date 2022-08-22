https://sputniknews.com.tr/20220822/fatihte-is-hanina-operasyon-23-zanli-yakalandi-1060219793.html

Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı

Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı

İstanbul Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T02:20+0300

2022-08-22T02:20+0300

2022-08-22T02:22+0300

fatih

türkiye

operasyon

han

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060219866_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5a60da6b82fd62faf0101d75bc620d7b.jpg

Suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve 'sallama' diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

fatih

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih, operasyon, han