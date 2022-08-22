https://sputniknews.com.tr/20220822/fatihte-is-hanina-operasyon-23-zanli-yakalandi-1060219793.html
Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı
Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı
İstanbul Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T02:20+0300
2022-08-22T02:20+0300
2022-08-22T02:22+0300
fatih
türkiye
operasyon
han
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Suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve 'sallama' diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
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fatih, operasyon, han
Fatih'te iş hanına operasyon: 23 zanlı yakalandı
02:20 22.08.2022 (güncellendi: 02:22 22.08.2022) Abone ol
İstanbul Fatih'te eski bir hana düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve çok sayıda bıçak ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cibali'de onlarca odası bulunan eski bir hana operasyon düzenledi.
Koçbaşı kullanılarak girilen odalarda ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, pala ve 'sallama' diye tabir edilen çok sayıda bıçak bulundu.
Handa bulunan 23 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
Polislerin konuya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.