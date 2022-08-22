https://sputniknews.com.tr/20220822/fatihte-bina-yangini-1060252909.html
Fatih'te bina yangını
Fatih'te bina yangını
İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T22:29+0300
2022-08-22T22:29+0300
2022-08-22T22:39+0300
türkiye
istanbul
yangın
fatih
bayrampaşa
eminönü
fatih
beyoğlu
itfaiye
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eminönü, Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.Öte yandan çatısı yanan binada genellikle yabancı uyrukluların kaldığı belirtildi.
türkiye
istanbul
bayrampaşa
eminönü
fatih
beyoğlu
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, yangın, fatih, bayrampaşa, eminönü, fatih, beyoğlu, itfaiye
istanbul, yangın, fatih, bayrampaşa, eminönü, fatih, beyoğlu, itfaiye
Fatih'te bina yangını
22:29 22.08.2022 (güncellendi: 22:39 22.08.2022) Abone ol
İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eminönü, Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan çatısı yanan binada genellikle yabancı uyrukluların kaldığı belirtildi.