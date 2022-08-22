https://sputniknews.com.tr/20220822/fatihte-bina-yangini-1060252909.html

Fatih'te bina yangını

Fatih'te bina yangını

İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T22:29+0300

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türkiye

istanbul

yangın

fatih

bayrampaşa

eminönü

fatih

beyoğlu

itfaiye

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İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eminönü, Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.Öte yandan çatısı yanan binada genellikle yabancı uyrukluların kaldığı belirtildi.

türkiye

istanbul

bayrampaşa

eminönü

fatih

beyoğlu

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istanbul, yangın, fatih, bayrampaşa, eminönü, fatih, beyoğlu, itfaiye