Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220822/fatihte-bina-yangini-1060252909.html
Fatih'te bina yangını
Fatih'te bina yangını
İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T22:29+0300
2022-08-22T22:39+0300
türkiye
istanbul
yangın
fatih
bayrampaşa
eminönü
fatih
beyoğlu
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060252507_0:71:1955:1171_1920x0_80_0_0_8dfbaeba0665e92021e0b0e4de1d56ed.jpg
İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eminönü, Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.Öte yandan çatısı yanan binada genellikle yabancı uyrukluların kaldığı belirtildi.
türkiye
istanbul
bayrampaşa
eminönü
fatih
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060252507_150:0:1806:1242_1920x0_80_0_0_5e38a4849f21c1a1936e5fc7d7246ff7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, yangın, fatih, bayrampaşa, eminönü, fatih, beyoğlu, itfaiye
istanbul, yangın, fatih, bayrampaşa, eminönü, fatih, beyoğlu, itfaiye

Fatih'te bina yangını

22:29 22.08.2022 (güncellendi: 22:39 22.08.2022)
© CANER SÖNMEZ - FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW695713Fatih'te bina yangını
Fatih'te bina yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© CANER SÖNMEZ - FURKAN TAN - VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW695713
Abone olTelegram
İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Eminönü, Fatih ve Beyoğlu'ndan itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti.
Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan çatısı yanan binada genellikle yabancı uyrukluların kaldığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала