https://sputniknews.com.tr/20220822/euro-dolar-karsisinda-1in-altinda-1060227370.html
Euro, dolar karşısında 1'in altında
Euro, dolar karşısında 1'in altında
Euro, dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı. Euro/dolar paritesi 1 seviyesinin altına indi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T11:29+0300
2022-08-22T11:29+0300
2022-08-22T11:47+0300
ekonomi
euro
dolar
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde euro, dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor. Haftaya başlarken euro, dolar karşısında 0.9990'ı gördü. Bu da temmuzun ortasından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.
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euro, dolar
Euro, dolar karşısında 1'in altında
11:29 22.08.2022 (güncellendi: 11:47 22.08.2022) Abone ol
Euro, dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı. Euro/dolar paritesi 1 seviyesinin altına indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde euro, dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor.
Haftaya başlarken euro, dolar karşısında 0.9990'ı gördü. Bu da temmuzun ortasından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.