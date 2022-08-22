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https://sputniknews.com.tr/20220822/euro-dolar-karsisinda-1in-altinda-1060227370.html
Euro, dolar karşısında 1'in altında
Euro, dolar karşısında 1'in altında
Euro, dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı. Euro/dolar paritesi 1 seviyesinin altına indi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
euro
dolar
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde euro, dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor. Haftaya başlarken euro, dolar karşısında 0.9990'ı gördü. Bu da temmuzun ortasından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.
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euro, dolar
euro, dolar

Euro, dolar karşısında 1'in altında

11:29 22.08.2022 (güncellendi: 11:47 22.08.2022)
© AFP 2022 / VASILY MAXIMOVDolar- Euro
Dolar- Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / VASILY MAXIMOV
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Euro, dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı. Euro/dolar paritesi 1 seviyesinin altına indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde euro, dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor.
Haftaya başlarken euro, dolar karşısında 0.9990'ı gördü. Bu da temmuzun ortasından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.
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