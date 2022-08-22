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Eskişehir’de çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Eskişehir’de çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Eskişehir’de sağanak yağış sonrası ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
eskişehir
şimşek
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Eskişehir genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kısa süren sağanak yağışın ardından art arda şimşekler çaktı.
https://sputniknews.com.tr/20220530/ankarada-simsekler-geceyi-aydinlatti--1056796784.html
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eskişehir, şimşek
eskişehir, şimşek

Eskişehir’de çakan şimşekler geceyi aydınlattı

23:53 22.08.2022
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
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Eskişehir’de sağanak yağış sonrası ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Eskişehir genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Kısa süren sağanak yağışın ardından art arda şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı. - Sputnik Türkiye
1/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı. - Sputnik Türkiye
2/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı. - Sputnik Türkiye
3/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
1/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
2/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
3/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
Şimşek Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
YAŞAM
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı
30 Mayıs, 02:12
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