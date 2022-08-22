Eskişehir’de çakan şimşekler geceyi aydınlattı
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir’de sağanak yağış sonrası ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Eskişehir genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Kısa süren sağanak yağışın ardından art arda şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
1/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
2/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
3/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
1/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
2/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
3/3
© ALİ FURKAN ÇETİNER-AW695728
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına şimşekler çaktı.
30 Mayıs, 02:12