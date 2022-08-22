https://sputniknews.com.tr/20220822/eski-pakistan-basbakani-han-hakkinda-polis-ve-yargici-tehditten-islem-baslatildi-1060224260.html

Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında 'polis ve yargıcı tehditten' işlem başlatıldı

Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında 'polis ve yargıcı tehditten' işlem başlatıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında 'polis ve yargıcı tehdit ettiği' gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatıldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T09:40+0300

2022-08-22T09:40+0300

2022-08-22T09:41+0300

dünya

pakistan

imran han

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Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında başlatılan emniyet işlemi, eski Başbakanın başkent İslamabad'da önceki gün yaptığı açıklamaların üzerine gerçekleştirildi. Han hakkında başlatılan işlemde, 'Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği' belirtildi. Han'ın konuşmasında 'halk arasında huzursuzluk ve terörü yaymayı' hedeflediği de kaydedildi. Han'ın gözaltına alınıp alınmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Han, önceki gün, partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill'in işkence gördüğü gerekçesiyle başkent İslamabad'da protesto gösterisi düzenlemişti. Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), eski Başbakan İmran Han'ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220821/eski-pakistan-basbakani-imran-han-hakkinda-terorle-mucadele-yasasi-kapsaminda-suc-duyurusu-iddiasi-1060214416.html

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