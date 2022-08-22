Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220822/eski-pakistan-basbakani-han-hakkinda-polis-ve-yargici-tehditten-islem-baslatildi-1060224260.html
Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında 'polis ve yargıcı tehditten' işlem başlatıldı
Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında 'polis ve yargıcı tehditten' işlem başlatıldı
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında 'polis ve yargıcı tehdit ettiği' gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatıldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T09:40+0300
2022-08-22T09:41+0300
dünya
pakistan
imran han
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060224352_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e4fbdc09617152356ed714a262a22204.jpg
Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında başlatılan emniyet işlemi, eski Başbakanın başkent İslamabad'da önceki gün yaptığı açıklamaların üzerine gerçekleştirildi. Han hakkında başlatılan işlemde, 'Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği' belirtildi. Han'ın konuşmasında 'halk arasında huzursuzluk ve terörü yaymayı' hedeflediği de kaydedildi. Han'ın gözaltına alınıp alınmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. Han, önceki gün, partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill'in işkence gördüğü gerekçesiyle başkent İslamabad'da protesto gösterisi düzenlemişti. Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), eski Başbakan İmran Han'ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/eski-pakistan-basbakani-imran-han-hakkinda-terorle-mucadele-yasasi-kapsaminda-suc-duyurusu-iddiasi-1060214416.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060224352_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_012033d6e52b5ac57274b5b52ea532f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, imran han
pakistan, imran han

Eski Pakistan Başbakanı Han hakkında 'polis ve yargıcı tehditten' işlem başlatıldı

09:40 22.08.2022 (güncellendi: 09:41 22.08.2022)
© AAİmran Han
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında 'polis ve yargıcı tehdit ettiği' gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatıldı.
Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında başlatılan emniyet işlemi, eski Başbakanın başkent İslamabad'da önceki gün yaptığı açıklamaların üzerine gerçekleştirildi.
Han hakkında başlatılan işlemde, 'Yargıç Zeba Çaudri, İslamabad Emniyet Müdürü ve onun yardımcısını tehdit ve terörize ettiği' belirtildi. Han'ın konuşmasında 'halk arasında huzursuzluk ve terörü yaymayı' hedeflediği de kaydedildi. Han'ın gözaltına alınıp alınmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 'hayır' oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Han, önceki gün, partisinin Özel Kalem Müdürü Şahbaz Gill'in işkence gördüğü gerekçesiyle başkent İslamabad'da protesto gösterisi düzenlemişti.
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA), eski Başbakan İmran Han'ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayınlanmasını yasaklamıştı.
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, meclisteki güvensizlik oylamasıyla görevden alınmasının ardından erken seçim yapılması çağrısında bulunarak aksi halde halkı sokağa çıkaracağını söyledi. Han, Ya ABD'nin kölesi olacağız, ya da özgür dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
DÜNYA
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında 'terörle mücadele yasası kapsamında suç duyurusu' iddiası
Dün, 19:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала