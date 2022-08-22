https://sputniknews.com.tr/20220822/erdogan-sorunun-farkindayiz-enflasyon-basta-olmak-uzere-mevcut-sikintilari-biz-cozeriz-1060223192.html
Erdoğan: Sorunun farkındayız, enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları biz çözeriz
Erdoğan: Sorunun farkındayız, enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları biz çözeriz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin milletvekillerine “Sorunun farkındayız, enflasyon başta olmak üzere mevcut... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T08:53+0300
2022-08-22T08:53+0300
2022-08-22T08:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
enflasyon
ak parti
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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Erdoğan’ın partisinin vekillerine yaptığı konuşmadan satırbaşlarını kaleme aldı. Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK’da AK Parti’ye 4 başlık altında toplanabilecek talimatlar veriyor.1- Yaptıklarımızı çok iyi anlatın. Tabii bunu söylerken önce, “Bundan sonra daha çok arazide olacağız. Daha çok çalışacağız” dediğini eklememe gerek yok. Çünkü Erdoğan her defasında sahada olun diyor. Siyasetin vatandaşın yanında, sahada yapılacağını ifade ediyor. “Sahada olun. 20 yıldır ülkemize kazandırdığımız asırlık eserleri ve hizmetleri anlatın” diyor.2- Yaşanan krizlere rağmen bu eserleri yaptığımızı anlatın. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın büyük altüstler yaşadığı bir gerçek. Kim derdi Amerika ve Avrupa enflasyon diye bir sorun yaşayacak diye. O nedenle Erdoğan, “Sorunun farkındayız. Enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek olan tecrübeye, birikime, programa sahip kadroların bizde olduğunu anlatın” diyor.3- Dünya’da büyük krizler var. Erdoğan bu başlığı verdikten sonra, muhalefete de taş atarak, “Birçok uluslararası krizi çözen bir anahtar ülke konumuna sahibiz. Dünyanın kriz döneminden geçtiği bir süreçte birikimimiz ve tecrübemizle bunun üstesinden ancak biz geliriz. Ömründe tek bir krizi çözmemiş olanlar bunu yapamaz” diye konuşuyor.4- Bu krizle ancak biz başarılı oluruz. Kimi ülkeler ve liderler krizlerin altında kalır. Kimi liderler krizleri yönetir. Erdoğan kriz yönetme kabiliyeti yüksek bir lider. Biz bunu cumhurbaşkanlığı seçiminden muhtıraların verildiği gecelerde, 15 Temmuz’da test edip onayladık. Rusya-Ukrayna krizinde ise dünya Erdoğan’ın küresel liderliğini kabul etti. Şimdi sıra bunu kitlelere aktarmakta. Erdoğan da ona işaret ediyor, “Ülkemiz için, evlatlarımız için hayal ettiğimiz hedeflere sadece biz ulaştırırız. O birikim bizde var. Zaten dünya bunu takdir ediyor. Biz gidersek bunların ülkeyi ne hale getireceğini anlatın” diyor.
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recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, enflasyon, ak parti
recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, enflasyon, ak parti
Erdoğan: Sorunun farkındayız, enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları biz çözeriz
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin milletvekillerine “Sorunun farkındayız, enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları biz çözeriz” dediği ifade edildi.
Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Erdoğan’ın partisinin vekillerine yaptığı konuşmadan satırbaşlarını kaleme aldı. Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK’da AK Parti’ye 4 başlık altında toplanabilecek talimatlar veriyor.
1- Yaptıklarımızı çok iyi anlatın. Tabii bunu söylerken önce, “Bundan sonra daha çok arazide olacağız. Daha çok çalışacağız” dediğini eklememe gerek yok. Çünkü Erdoğan her defasında sahada olun diyor. Siyasetin vatandaşın yanında, sahada yapılacağını ifade ediyor. “Sahada olun. 20 yıldır ülkemize kazandırdığımız asırlık eserleri ve hizmetleri anlatın” diyor.
2- Yaşanan krizlere rağmen bu eserleri yaptığımızı anlatın. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın büyük altüstler yaşadığı bir gerçek. Kim derdi Amerika ve Avrupa enflasyon diye bir sorun yaşayacak diye. O nedenle Erdoğan, “Sorunun farkındayız. Enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek olan tecrübeye, birikime, programa sahip kadroların bizde olduğunu anlatın” diyor.
3- Dünya’da büyük krizler var. Erdoğan bu başlığı verdikten sonra, muhalefete de taş atarak, “Birçok uluslararası krizi çözen bir anahtar ülke konumuna sahibiz. Dünyanın kriz döneminden geçtiği bir süreçte birikimimiz ve tecrübemizle bunun üstesinden ancak biz geliriz. Ömründe tek bir krizi çözmemiş olanlar bunu yapamaz” diye konuşuyor.
4- Bu krizle ancak biz başarılı oluruz. Kimi ülkeler ve liderler krizlerin altında kalır. Kimi liderler krizleri yönetir. Erdoğan kriz yönetme kabiliyeti yüksek bir lider. Biz bunu cumhurbaşkanlığı seçiminden muhtıraların verildiği gecelerde, 15 Temmuz’da test edip onayladık. Rusya-Ukrayna krizinde ise dünya Erdoğan’ın küresel liderliğini kabul etti. Şimdi sıra bunu kitlelere aktarmakta. Erdoğan da ona işaret ediyor, “Ülkemiz için, evlatlarımız için hayal ettiğimiz hedeflere sadece biz ulaştırırız. O birikim bizde var. Zaten dünya bunu takdir ediyor. Biz gidersek bunların ülkeyi ne hale getireceğini anlatın” diyor.