https://sputniknews.com.tr/20220822/erdogan-amacimiz-yakin-komsularimizdan-baslayarak-cevremizde-bir-baris-kusagi-tesis-etmektir-1060248139.html

Erdoğan: Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir barış kuşağı tesis etmektir

Erdoğan: Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir barış kuşağı tesis etmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T21:20+0300

2022-08-22T21:20+0300

2022-08-22T21:25+0300

politika

recep tayyip erdoğan

suriye

irak

yunanistan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

suriye

irak

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recep tayyip erdoğan, suriye, irak, yunanistan