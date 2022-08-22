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https://sputniknews.com.tr/20220822/erdogan-amacimiz-yakin-komsularimizdan-baslayarak-cevremizde-bir-baris-kusagi-tesis-etmektir-1060248139.html
Erdoğan: Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir barış kuşağı tesis etmektir
Erdoğan: Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir barış kuşağı tesis etmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T21:20+0300
2022-08-22T21:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suriye
irak
yunanistan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor.
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recep tayyip erdoğan, suriye, irak, yunanistan
recep tayyip erdoğan, suriye, irak, yunanistan

Erdoğan: Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir barış kuşağı tesis etmektir

21:20 22.08.2022 (güncellendi: 21:25 22.08.2022)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Biz kimseye, hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Tam tersine, her ülkeyle, toplumla mümkün olan en iyi, en ileri, en samimi ilişkiyi kurmak istiyoruz.

Amacımız, yakın komşularımızdan başlayarak çevremizde bir 'barış ve iş birliği kuşağı' tesis etmektir.

Türkiye’nin operasyon derinliğini Suriye’den Irak’a kadar uzattık. En emniyette hissettikleri bölgelerde terör örgütüne en ağır darbeleri indiriyoruz.

Sahil Güvenliğimizin çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.

Sahil Güvenlik Teşkilatımızca yakalanan düzensiz göçmen sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma, düzensiz göçle ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini sürdürüyor.
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