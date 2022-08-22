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EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu
EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:39+0300
2022-08-22T16:39+0300
yaşam
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine 3 yıldır Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi.Kriminal Daire Başkanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan'a devretti.
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emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet genel müdürlüğü (egm)

EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu

16:39 22.08.2022
© Fotoğraf Ogün Vural
Ogün Vural - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Fotoğraf
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire Başkanlığına atandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine 3 yıldır Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.
Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi.
Kriminal Daire Başkanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan'a devretti.
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