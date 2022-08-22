https://sputniknews.com.tr/20220822/egm-kriminal-daire-baskani-ogun-vural-personel-daire-baskani-oldu-1060238815.html

EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu

EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T16:39+0300

2022-08-22T16:39+0300

2022-08-22T16:39+0300

yaşam

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine 3 yıldır Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi.Kriminal Daire Başkanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan'a devretti.

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2022

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Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)