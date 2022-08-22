https://sputniknews.com.tr/20220822/egm-kriminal-daire-baskani-ogun-vural-personel-daire-baskani-oldu-1060238815.html
EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu
EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:39+0300
2022-08-22T16:39+0300
2022-08-22T16:39+0300
yaşam
emniyet genel müdürlüğü (egm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060238898_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_81f17f29019f5576038ecf2f0a4fe713.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine 3 yıldır Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi.Kriminal Daire Başkanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan'a devretti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060238898_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_7432f86a8d2d70c2f6706472b56c71a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emniyet genel müdürlüğü (egm)
emniyet genel müdürlüğü (egm)
EGM Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanı oldu
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire Başkanlığına atandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine 3 yıldır Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.
Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi.
Kriminal Daire Başkanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan'a devretti.