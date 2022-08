Dünyanın ikinci büyük sinema salonu zinciri Cineworld, iflas başvurusuna hazırlandığını doğruladı

https://sputniknews.com.tr/20220822/dunyanin-ikinci-buyuk-sinema-salonu-zinciri-cineworld-iflas-basvurusuna-hazirlandigini-dogruladi-1060241596.html

Londra merkezli Britanyalı eğlence holdingi Cineworld, ABD'de iflas başvurusu yapmayı değerlendirdiğini teyit etti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

10 ülkedeki 790 tesiste 9518 beyaz perdesi bulunan ve 28 binden fazla kişiyi istihdam eden Cineworld, 5 milyar dolarlık borçla baş etmeye çalışıyor.Dünyanın ikinci büyük sinema salonu zinciri konumunda bulunan ve Britanya'da Picturehouse zincirinin de sahibi olan şirket, iflas başvurusu değerlendirmelerinin, sinema salonlarının açık kalması ve işler üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını savundu. Cineworld, koronavirüs pandemisinden çok olumsuz etkilenen sinema zincirlerinden biri. Pek çok salon, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında uzun süreler boyunca kapanmak veya sosyal mesafe kuralları nedeniyle düşük kapasitede çalışmak zorunda kaldı.Zincirler, kısıtlamalar kaldırıldığında, zararlarını telafi etmek için en son James Bond filmi, Top Gun: Maverick ve Thor: Love And Thunder gibi yüksek maliyetli aksiyon filmlerinin gişe rekoru kırmasından medet ummuştu. Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Top Gun: Maverick, 1.8 milyar dolarlık küresel hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan 10 filminden biri oldu.Ancak geçen hafta Cineworld, sinema izleyicilerini çekmek için henüz yeterince büyük gösterim olmadığı, bunun bilet satışlarını vurduğu uyarısını yaptı. Comscore'a göre pandemiden önce, 2019'da küresel gişe hasılatları, Avengers: Endgame ve Frozen 2 gibi filmler sayesinde 42.5 milyar dolarlık rekor düzeye ulaştı. 2022'de bugüne dek Jurassic World Dominion and Minions: The Rise of Gru gibi filmler güçlü performans sergiledi. Ancak bu yıl gişe hasılatı, 2019'a kıyasla yaklaşık üçte bir (yüzde 32) oranında düşüş gösterdi. Zincirler, kapanmalar sırasında Netflix gibi popülaritesi yükselen video akış hizmetlerinden gelen zorlu rekabetle de karşı karşıya.2020'de Cineworld ile rakibi AMC'nin sahibi olduğu Odeon Cinemas zinciri, pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapanmaya zorlandığı dönemde, Universal Pictures'ı Trolls: World Tour'un çevrimiçi yayımlanmasına izin verdiği için eleştirmiş, bu da yeni bir tartışma yaratmıştı.Daha sonra Cineworld, filmlerin gösterime girmeden önce çevrimiçi yayımlanmamasına yönelik Warner Bros ile anlaşma imzalamıştı.Diğer yandan pandemiden çıkışta yükselişe geçen enflasyonun Rusya yaptırımlarıyla tavan yapmasının neden olduğu hayat pahalılığı krizi de Netflix'i abone sayısında keskin düşüşle karşılaştırdı. The Wall Street Journal'ın Cineworld'ün birkaç hafta içinde iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı haberinin ardından cuma günü şirket hisseleri yüzde 60 değer kaybetti.Cineworld, bugünkü açıklamasında, ABD iflas yasalarının başvuruda bulunan şirketin borçlarının reorganizasyon esaslarını belirleyen, piyasada kalmasına izin veren ve borçlarının kısmen ya da tamamının silinmesi ihtimaline kapı açan 11. bölümü dahil borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik çeşitli alternatifleri araştırdığını duyurdu. 11. bölüm, bir şirketin alacaklılarıyla müzakere ederken faaliyete devam etmesine izin veriyor. Şirket, Britanya'da da iflas başvurusunda bulunmayı düşünüp düşünmediği veya buradaki 4600 çalışanına potansiyel etkisi hakkında yorum yapmadı. İflas başvurusu halinde Cineworld veya Picturehouse üyeliği için ödeme yapan veya kuponu olanlara ne olacağına da açıklık getirmedi. Açıklamada "Cineworld, herhangi bir başvuruya kadar ve sonrasında faaliyetlerini olağan seyrinde sürdürmeyi ve nihayetinde çalışanları üzerinde önemli bir etkisi olmadan işine uzun vadede devam etmeyi ummaktadır" denildi. 69 milyon dolarlık piyasa değeri 5 milyar dolarlık borcunun gölgesinde kalan Cineworld'ün hisse fiyatları 2020'nin başında pandemi vurmadan önce 220p iken halihazırda 4p civarında.

