https://sputniknews.com.tr/20220822/cocuklarin-arabada-ofke-nobetine-girme-ihtimali-matematige-dokuldu-t-70-05e-15f--10s-1060230980.html

Çocuklu araba yolculuklarında ebeveynlerin işini kolaylaştırabilecek formül: T= 70+ 0.5E+ 15F- 10S

Çocuklu araba yolculuklarında ebeveynlerin işini kolaylaştırabilecek formül: T= 70+ 0.5E+ 15F- 10S

Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda veya uzun yolculuklarda arabaların arka koltuklarında beklemekten sıkılan, birbirleriyle dalaşan ve öfke nöbetlerine giren... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T13:54+0300

2022-08-22T13:54+0300

2022-08-22T13:58+0300

yaşam

çocuk

formül

matematik problemi

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İngiltere'de Nottingham Trent Üniversitesi'nde görev yapan istatistikçi Dr. James Hind uzun yolculuklarda çocukların öfke nöbetine girme ihtimaline, gireceklerse de bunun ne zamanlar olabileceğine dair tahminler yürütmeye yardımcı olacak formülünü açıkladı: T= 70+ 0.5E+ 15F- 10S. 2 bin aileyle yapılan araştırma sonucu elde edilen formüle göre ortalama bir çocuk uzun araba yolculuğunun 70. dakikasında öfke nöbetine giriyor, bu da formülde 'T' ile gösteriliyor. Çocuğun yolculuk esnasında eğlenmesini sağlayan her bir dakika, öfke nöbetine girme riskini azaltıyor; bu da formülde 'E' ile ifade ediliyor. 'F', yani çocuğa yiyecek bir şeyler verilmesi öfke nöbetini 15 dakika geciktiriyor. Ancak çocuğun yanında bir de kardeşinin olması, yani 'S', öfke nöbetinin 10 dakika kadar erken başlamasına yol açabiliyor. Ayrıca ortalama bir çocuk araba yolculuğu esnasında tam 32 kez "Geldik mi?" diye soruyor. Araştırmaya göre çocukların arka koltukta öfke nöbetlerine girmesine yol açan en büyük sebepler sıkılmaları, yolun çok uzun olması ve acıkmaları. "Eğer tek çocuğunuz varsa onu eğlendirip ara sıra da rüşvet olarak eline yiyecek verirseniz öfke nöbetsiz iki saatlik yolculuk yapabilirsiniz" diyen Dr. Hind şöyle devam etti: "Ne yazık ki iki çocuğunuz varsa ve siz onları hiç eğlendirmeyip onlara yiyecek bir şeyler de vermezseniz yalnızca 40 dakika içinde öfke nöbeti baş gösterebilir."

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Sputnik Türkiye

çocuk, formül, matematik problemi