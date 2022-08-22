https://sputniknews.com.tr/20220822/cinden-bir-faiz-indirimi-daha-1060223310.html

Çin'den bir faiz indirimi daha

Çin'den bir faiz indirimi daha

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir kararla faiz indirimine gitmesinin ardından borçlandırma faizinde de indirim... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T08:43+0300

2022-08-22T08:43+0300

2022-08-22T08:43+0300

ekonomi

çin

faiz indirimi

merkez bankası

yuan

koronavirüs

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Çin Merkez Bankası koronavirüsle mücadelede asla ödün vermediği 'sıfır vaka' politikası ve gayrimenkul piyasasındaki sorunlar nedeniyle sıkıntı içindeki ekonomiyi iyileştirmeye çabalıyor. Yeni ve henüz ödenmemiş kredileri etkileyen bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) 5 baz puan düşürülerek yüzde 3.65’e, konut kredilerini belirleyen beş yıllık LPR faizi ise 15 baz puan düşürülerek yüzde 4.30’a indirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220815/cin-merkez-bankasi-faiz-indirimine-gitti-1059929286.html

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çin, faiz indirimi, merkez bankası, yuan, koronavirüs