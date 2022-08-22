https://sputniknews.com.tr/20220822/cinden-bir-faiz-indirimi-daha-1060223310.html
Çin'den bir faiz indirimi daha
Çin'den bir faiz indirimi daha
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir kararla faiz indirimine gitmesinin ardından borçlandırma faizinde de indirim... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T08:43+0300
2022-08-22T08:43+0300
2022-08-22T08:43+0300
ekonomi
çin
faiz indirimi
merkez bankası
yuan
koronavirüs
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Çin Merkez Bankası koronavirüsle mücadelede asla ödün vermediği 'sıfır vaka' politikası ve gayrimenkul piyasasındaki sorunlar nedeniyle sıkıntı içindeki ekonomiyi iyileştirmeye çabalıyor. Yeni ve henüz ödenmemiş kredileri etkileyen bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) 5 baz puan düşürülerek yüzde 3.65’e, konut kredilerini belirleyen beş yıllık LPR faizi ise 15 baz puan düşürülerek yüzde 4.30’a indirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220815/cin-merkez-bankasi-faiz-indirimine-gitti-1059929286.html
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çin, faiz indirimi, merkez bankası, yuan, koronavirüs
çin, faiz indirimi, merkez bankası, yuan, koronavirüs
Çin'den bir faiz indirimi daha
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Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir kararla faiz indirimine gitmesinin ardından borçlandırma faizinde de indirim kararı alındı.
Çin Merkez Bankası koronavirüsle mücadelede asla ödün vermediği 'sıfır vaka' politikası ve gayrimenkul piyasasındaki sorunlar nedeniyle sıkıntı içindeki ekonomiyi iyileştirmeye çabalıyor.
Yeni ve henüz ödenmemiş kredileri etkileyen bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) 5 baz puan düşürülerek yüzde 3.65’e, konut kredilerini belirleyen beş yıllık LPR faizi ise 15 baz puan düşürülerek yüzde 4.30’a indirildi.