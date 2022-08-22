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https://sputniknews.com.tr/20220822/cia-analisti-aledo-turk-yapimi-belgeselde-anlatti-afganistan-isgali-hataydi-1060243385.html
CIA analisti Aledo, Türk yapımı belgeselde anlattı: Afganistan işgali hataydı
CIA analisti Aledo, Türk yapımı belgeselde anlattı: Afganistan işgali hataydı
Amerika Birleşik Devletleri, 7 Ekim 2001 günü başlattığı Afganistan işgalini, ardında 241 bin ceset bırakarak bir yıl önce 31 Ağustos 2021 günü sonlandırdı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T18:45+0300
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ABD'nin uzun süre devam eden ve 31 Ağustos 2021 tarihinde sona eren Afganistan işgali, geride çok sayıda yıkım ve insanlık suçu bıraktı. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 1. yıl dönümünde çekilen Türk yapımı belgeselde, ABD'nin işgal boyunca Afganistan'da işlediği savaş suçları, Afgan bir gazetecinin gözünden anlatılıyor. Daha önce Qabul Times'ta ve birçok Afgan ve yabancı medya kuruluşunda çalışan Afgan gazeteci Mansoor Ahmad Faizy, işgal döneminde yaşananları ve kendi tanıklıklarını Türk gazeteci Rafet Ballı'ya anlattı. Tunç Akkoç'un yapımcılığını, Serkan Koç'un ise yönetmenliğini üstlendiği belgeselde, Pentagon’da görevli ve CIA analisti Ron Aledo'nun ABD işgali konusundaki görüşlerine de yer verildi. Belgeselde konuşan Aledo, 'işgalin çok büyük bir hata olduğunu defalarca söylediğini ve bunu Amerikan medyasında dile getirdiğini' söyledi.
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abd, afganistan, belgesel, işgal
abd, afganistan, belgesel, işgal

CIA analisti Aledo, Türk yapımı belgeselde anlattı: Afganistan işgali hataydı

18:45 22.08.2022 (güncellendi: 18:47 22.08.2022)
© YouTubeCIA analisti Aledo, Türk yapımı belgeselde anlattı: Afganistan işgali hataydı
CIA analisti Aledo, Türk yapımı belgeselde anlattı: Afganistan işgali hataydı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© YouTube
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Amerika Birleşik Devletleri, 7 Ekim 2001 günü başlattığı Afganistan işgalini, ardında 241 bin ceset bırakarak bir yıl önce 31 Ağustos 2021 günü sonlandırdı. ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçlarını anlatan Türk yapımı 'Mansoor' isimli belgeselde konuşan CIA analisti Ron Aledo, "İşgal hataydı" ifadelerini kullandı.
ABD'nin uzun süre devam eden ve 31 Ağustos 2021 tarihinde sona eren Afganistan işgali, geride çok sayıda yıkım ve insanlık suçu bıraktı.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 1. yıl dönümünde çekilen Türk yapımı belgeselde, ABD'nin işgal boyunca Afganistan'da işlediği savaş suçları, Afgan bir gazetecinin gözünden anlatılıyor.
Daha önce Qabul Times'ta ve birçok Afgan ve yabancı medya kuruluşunda çalışan Afgan gazeteci Mansoor Ahmad Faizy, işgal döneminde yaşananları ve kendi tanıklıklarını Türk gazeteci Rafet Ballı'ya anlattı.
Tunç Akkoç'un yapımcılığını, Serkan Koç'un ise yönetmenliğini üstlendiği belgeselde, Pentagon’da görevli ve CIA analisti Ron Aledo'nun ABD işgali konusundaki görüşlerine de yer verildi.
Belgeselde konuşan Aledo, 'işgalin çok büyük bir hata olduğunu defalarca söylediğini ve bunu Amerikan medyasında dile getirdiğini' söyledi.
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