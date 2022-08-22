https://sputniknews.com.tr/20220822/carrefour-fransada-enflasyonla-mucadele-icin-100-urunde-fiyat-donduracak-1060233718.html

Carrefour, Fransa’da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak

Carrefour, Fransa’da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak

Fransa’nın uluslararası market zinciri Carrefour, Fransız halkının yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe fiyat dondurma kararı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T14:36+0300

2022-08-22T14:36+0300

2022-08-22T14:38+0300

ukrayna krizi

fransa

enflasyon

carrefoursa

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Fransız perakendeci Carrefour’den yapılan açıklamada, Fransa’da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım’a kadar dondurulacağı belirtildi. Carrefour’ın fiyatları dondurma kararı diğer Fransız şirketlerinin yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlarda düşürme kararı almasından sonra gelmesi dikkati çekti. Fransız petrol şirketi TotalEnergies, ülkede petrol istasyonlarında 1 Eylül'den yıl sonuna kadar akaryakıt fiyatlarını düşüreceğini duyurmuştu. Fransız konteyner nakliye şirketi CMA CGM de Asya'dan Fransa'ya konteyner nakliye ücretlerinde 750 euro indirim yapacağını açıklamıştı. Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımların etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün (INSEE), verilerine göre, haziranda yüzde 5.8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6.1'e yükseldi.

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