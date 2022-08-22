https://sputniknews.com.tr/20220822/carrefour-fransada-enflasyonla-mucadele-icin-100-urunde-fiyat-donduracak-1060233718.html
Carrefour, Fransa’da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak
Carrefour, Fransa’da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak
Fransa’nın uluslararası market zinciri Carrefour, Fransız halkının yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe fiyat dondurma kararı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T14:36+0300
2022-08-22T14:36+0300
2022-08-22T14:38+0300
ukrayna krizi
fransa
enflasyon
carrefoursa
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Fransız perakendeci Carrefour’den yapılan açıklamada, Fransa’da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım’a kadar dondurulacağı belirtildi. Carrefour’ın fiyatları dondurma kararı diğer Fransız şirketlerinin yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlarda düşürme kararı almasından sonra gelmesi dikkati çekti. Fransız petrol şirketi TotalEnergies, ülkede petrol istasyonlarında 1 Eylül'den yıl sonuna kadar akaryakıt fiyatlarını düşüreceğini duyurmuştu. Fransız konteyner nakliye şirketi CMA CGM de Asya'dan Fransa'ya konteyner nakliye ücretlerinde 750 euro indirim yapacağını açıklamıştı. Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımların etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün (INSEE), verilerine göre, haziranda yüzde 5.8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6.1'e yükseldi.
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fransa, enflasyon, carrefoursa
fransa, enflasyon, carrefoursa
Carrefour, Fransa’da enflasyonla mücadele için 100 üründe fiyat donduracak
14:36 22.08.2022 (güncellendi: 14:38 22.08.2022) Abone ol
Fransa’nın uluslararası market zinciri Carrefour, Fransız halkının yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için 100 üründe fiyat dondurma kararı aldığını açıkladı.
Fransız perakendeci Carrefour’den yapılan açıklamada, Fransa’da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım’a kadar dondurulacağı belirtildi.
Carrefour’ın fiyatları dondurma kararı diğer Fransız şirketlerinin yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlarda düşürme kararı almasından sonra gelmesi dikkati çekti.
Fransız petrol şirketi TotalEnergies, ülkede petrol istasyonlarında 1 Eylül'den yıl sonuna kadar akaryakıt fiyatlarını düşüreceğini duyurmuştu.
Fransız konteyner nakliye şirketi CMA CGM de Asya'dan Fransa'ya konteyner nakliye ücretlerinde 750 euro indirim yapacağını açıklamıştı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle uygulanan yaptırımların etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün (INSEE), verilerine göre, haziranda yüzde 5.8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6.1'e yükseldi.