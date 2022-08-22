CANLI | Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Harkov Bölgesi Belediye Başkanı Oleg Sinegubov, 24 Ağustos'ta kutlanan Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde kentte bir günü aşkın sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cuhmhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Peski yerleşiminin özgürleştirildiğini duyurdu.
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev rejiminin Rusya tarafından özgürleştirilen topraklarda biyolojik silah kullanabileceği uyarısı yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: