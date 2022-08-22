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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/canli--ukraynali-ust-duzey-istihbarat-gorevlisi-evinde-olu-bulundu-1060223915.html
CANLI | Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
CANLI | Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Aleksandr Nakoneçniy'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yerel basında çıkan haberde, Nakoneçniy'in... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T09:23+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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askeri operasyon
avrupa birliği
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yaptırım
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rusya, ukrayna, donbass, askeri operasyon, avrupa birliği, nato, yaptırım, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, donbass, askeri operasyon, avrupa birliği, nato, yaptırım, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

09:23 22.08.2022
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Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Aleksandr Nakoneçniy'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yerel basında çıkan haberde, Nakoneçniy'in cumartesi gecesi Kropivnitskiy kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Harkov Bölgesi Belediye Başkanı Oleg Sinegubov, 24 Ağustos'ta kutlanan Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde kentte bir günü aşkın sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cuhmhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Peski yerleşiminin özgürleştirildiğini duyurdu.
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev rejiminin Rusya tarafından özgürleştirilen topraklarda biyolojik silah kullanabileceği uyarısı yaptı.
Türkiye - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
Ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:33 22.08.2022
Rusya, 11 havalimanına uçuş kısıtlamalarını uzattı
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) güney ve orta kesimindeki 11 havalimanına uçuş kısıtlamalarını 29 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Rusya'nın güney ve orta kesimlerindeki 11 havalimanına uçuş kısıtlamaları rejimi 29 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada bu havalimanlarının Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronej, Gelencik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol ve Elista olduğu kaydedildi.
Ukrayna'da askeri harekatın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya, ülkenin güney ve orta kesimindeki hava sahasının bir kısmını sivil uçaklara kapatmıştı.
09:23 22.08.2022
Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu
Ukrayna Güvenlik Servisi Kirovograd bölgesi sorumlusu Aleksandr Nakoneçniy'in evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yerel basında çıkan haberde, Nakoneçniy'in cumartesi gecesi Kropivnitskiy kentindeki evinde bir el silah sesi duyulmasının ardından eşi tarafından ölü bulunduğu belirtildi.
Ukrayna Başsavcılığı'nın Nakoneçniy'in hayatını kaybettiğini doğruladığı, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.
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