CANLI | Ukraynalı üst düzey istihbarat görevlisi evinde ölü bulundu

Rusya, 11 havalimanına uçuş kısıtlamalarını uzattı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) güney ve orta kesimindeki 11 havalimanına uçuş kısıtlamalarını 29 Ağustos'a kadar uzattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Rusya'nın güney ve orta kesimlerindeki 11 havalimanına uçuş kısıtlamaları rejimi 29 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada bu havalimanlarının Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronej, Gelencik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-on-Don, Simferopol ve Elista olduğu kaydedildi.

Ukrayna'da askeri harekatın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya, ülkenin güney ve orta kesimindeki hava sahasının bir kısmını sivil uçaklara kapatmıştı.