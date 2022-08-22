https://sputniknews.com.tr/20220822/canakkale-icin-saganak-ve-yildirim-uyarisi-1060250594.html
Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı
Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı
Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar devam edecek yağışlı hava dolayısıyla vatandaşları uyardı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T22:21+0300
2022-08-22T22:21+0300
2022-08-22T22:25+0300
türkiye
çanakkale valiliği
çanakkale
sağanak yağış
sağanak
yıldırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058443582_0:138:2793:1709_1920x0_80_0_0_526c580ac1dcdd1e83a0f58e66a766ad.jpg
Çanakkale Valiliği'nden yayınlanan mesajda, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi.'Denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır'Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220816/canakkalede-yildirim-isabet-eden-genc-hayatini-kaybetti-1059972277.html
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058443582_167:0:2627:1845_1920x0_80_0_0_202765265a06558c25abab3ae82ac341.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çanakkale valiliği, çanakkale, sağanak yağış, sağanak, yıldırım
çanakkale valiliği, çanakkale, sağanak yağış, sağanak, yıldırım
Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı
22:21 22.08.2022 (güncellendi: 22:25 22.08.2022) Abone ol
Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar devam edecek yağışlı hava dolayısıyla vatandaşları uyardı.
Çanakkale Valiliği'nden yayınlanan mesajda, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi.
'Denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır'
Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kentte cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup, yıldırım düşme riski artacağından yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır"