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Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı
Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı
Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar devam edecek yağışlı hava dolayısıyla vatandaşları uyardı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T22:21+0300
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türkiye
çanakkale valiliği
çanakkale
sağanak yağış
sağanak
yıldırım
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Çanakkale Valiliği'nden yayınlanan mesajda, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi.'Denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır'Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220816/canakkalede-yildirim-isabet-eden-genc-hayatini-kaybetti-1059972277.html
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çanakkale valiliği, çanakkale, sağanak yağış, sağanak, yıldırım
çanakkale valiliği, çanakkale, sağanak yağış, sağanak, yıldırım

Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı

22:21 22.08.2022 (güncellendi: 22:25 22.08.2022)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Fotoğraf bankasına girRusya - yağmur
Rusya - yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar devam edecek yağışlı hava dolayısıyla vatandaşları uyardı.
Çanakkale Valiliği'nden yayınlanan mesajda, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi.

'Denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır'

Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kentte cuma gününe kadar gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olup, yıldırım düşme riski artacağından yağış anında ağaç, telefon ve elektrik direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı, denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır"
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