https://sputniknews.com.tr/20220822/canakkale-icin-saganak-ve-yildirim-uyarisi-1060250594.html

Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı

Çanakkale için sağanak ve yıldırım uyarısı

Çanakkale Valiliği, kentte cuma gününe kadar devam edecek yağışlı hava dolayısıyla vatandaşları uyardı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

çanakkale valiliği

çanakkale

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yıldırım

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Çanakkale Valiliği'nden yayınlanan mesajda, kent genelinin yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına girdiği belirtildi.'Denize girilmemeli, zorunlu olmadıkça açık arazide bulunulmamalıdır'Söz konusu hava durumunun 26 Ağustos Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220816/canakkalede-yildirim-isabet-eden-genc-hayatini-kaybetti-1059972277.html

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