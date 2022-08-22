https://sputniknews.com.tr/20220822/bursada-saganak-bir-kisi-oluktan-akan-yagmur-sulariyla-adeta-yikandi-1060242669.html

Bursa'da sağanak: Bir kişi oluktan akan yağmur sularıyla yıkandı

Bursa'da sağanak: Bir kişi oluktan akan yağmur sularıyla yıkandı

Bursa'da yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer ararken bir kişi yağmur sularının aktığı oluktan gelen suyun altında bekleyerek adeta duş aldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T18:34+0300

2022-08-22T18:34+0300

2022-08-22T18:46+0300

bursa

sağanak yağış

türkiye

duş

banyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060242838_0:50:355:250_1920x0_80_0_0_8898d3016360948cd94d8e4b2047002b.jpg

Şiddetli yağmur akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar kaçacak yer aradı. Vatandaşlar metro ve otobüs duraklarında uzun süre şiddetli yağmurun dinmesini bekledi. Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü. Bir vatandaş da sağanak yağış altında oluklardan akan suyla adeta yıkandı. Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü. Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

bursa

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, sağanak yağış, duş, banyo