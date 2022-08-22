https://sputniknews.com.tr/20220822/bursada-saganak-bir-kisi-oluktan-akan-yagmur-sulariyla-adeta-yikandi-1060242669.html
Bursa'da sağanak: Bir kişi oluktan akan yağmur sularıyla yıkandı
Bursa'da sağanak: Bir kişi oluktan akan yağmur sularıyla yıkandı
Bursa'da yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer ararken bir kişi yağmur sularının aktığı oluktan gelen suyun altında bekleyerek adeta duş aldı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T18:34+0300
2022-08-22T18:34+0300
2022-08-22T18:46+0300
bursa
sağanak yağış
türkiye
duş
banyo
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Şiddetli yağmur akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar kaçacak yer aradı. Vatandaşlar metro ve otobüs duraklarında uzun süre şiddetli yağmurun dinmesini bekledi. Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü. Bir vatandaş da sağanak yağış altında oluklardan akan suyla adeta yıkandı. Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü. Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.
bursa
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bursa, sağanak yağış, duş, banyo
bursa, sağanak yağış, duş, banyo
Bursa'da sağanak: Bir kişi oluktan akan yağmur sularıyla yıkandı
18:34 22.08.2022 (güncellendi: 18:46 22.08.2022) Abone ol
Bursa'da yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer ararken bir kişi yağmur sularının aktığı oluktan gelen suyun altında bekleyerek adeta duş aldı.
Şiddetli yağmur akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar kaçacak yer aradı.
Vatandaşlar metro ve otobüs duraklarında uzun süre şiddetli yağmurun dinmesini bekledi.
Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü.
Bir vatandaş da sağanak yağış altında oluklardan akan suyla adeta yıkandı.
Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü.
Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.