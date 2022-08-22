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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/bulgaristan-enerji-bakani-hristova-gaz-konusunda-rusyayla-gorusmemiz-kacinilmaz-1060247217.html
Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz
Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz
Bulgaristan Enerji Bakan Vekili Rozena Hristova, Rus enerji şirketi Gazprom’la masaya oturmak zorunda olduklarını belirtti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T20:57+0300
2022-08-22T20:57+0300
avrupa'da enerji krizi
bulgaristan
gazprom
doğalgaz
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Ülke hükümetinin, Gazprom ile anlaşmama şanslarının olmadığı durumda kendini bulduğunu dile getiren Hristova, Rus gazının diğerlerinden daha ucuz olduğunu ve Eski Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki önceki hükümetin, ABD’den olası tedariki rezerve etmediğini anımsattı.Ağustos başında istifa eden hükümetin, Gazprom ile görüşmelerin “çok zor, neredeyse imkansız hale gelmesi” için elinden geleni yaptığını söyleyen Hristova, “Tüm diplomatları sınır dışı ettik, tüm iletişimi kestik. Yani durum pek iç açıcı değil. Rusya’ya başvurmak zorunda olacağımız ortada. Çabalara rağmen kolay ve hızlı görüşme beklemiyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/avrupada-dogalgaz-fiyati-bir-haftada-yuzde-286-artti-1060229069.html
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bulgaristan, gazprom, doğalgaz
bulgaristan, gazprom, doğalgaz

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz

20:57 22.08.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Bulgaristan Enerji Bakan Vekili Rozena Hristova, Rus enerji şirketi Gazprom’la masaya oturmak zorunda olduklarını belirtti.
Ülke hükümetinin, Gazprom ile anlaşmama şanslarının olmadığı durumda kendini bulduğunu dile getiren Hristova, Rus gazının diğerlerinden daha ucuz olduğunu ve Eski Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki önceki hükümetin, ABD’den olası tedariki rezerve etmediğini anımsattı.
Ağustos başında istifa eden hükümetin, Gazprom ile görüşmelerin “çok zor, neredeyse imkansız hale gelmesi” için elinden geleni yaptığını söyleyen Hristova, “Tüm diplomatları sınır dışı ettik, tüm iletişimi kestik. Yani durum pek iç açıcı değil. Rusya’ya başvurmak zorunda olacağımız ortada. Çabalara rağmen kolay ve hızlı görüşme beklemiyoruz” ifadesini kullandı.
Avrupa- Doğalgaz- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
Avrupa'da enerji krizi
Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 28.6 arttı
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