https://sputniknews.com.tr/20220822/bulgaristan-enerji-bakani-hristova-gaz-konusunda-rusyayla-gorusmemiz-kacinilmaz-1060247217.html
Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz
Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz
Bulgaristan Enerji Bakan Vekili Rozena Hristova, Rus enerji şirketi Gazprom’la masaya oturmak zorunda olduklarını belirtti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T20:57+0300
2022-08-22T20:57+0300
2022-08-22T20:57+0300
avrupa'da enerji krizi
bulgaristan
gazprom
doğalgaz
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Ülke hükümetinin, Gazprom ile anlaşmama şanslarının olmadığı durumda kendini bulduğunu dile getiren Hristova, Rus gazının diğerlerinden daha ucuz olduğunu ve Eski Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki önceki hükümetin, ABD’den olası tedariki rezerve etmediğini anımsattı.Ağustos başında istifa eden hükümetin, Gazprom ile görüşmelerin “çok zor, neredeyse imkansız hale gelmesi” için elinden geleni yaptığını söyleyen Hristova, “Tüm diplomatları sınır dışı ettik, tüm iletişimi kestik. Yani durum pek iç açıcı değil. Rusya’ya başvurmak zorunda olacağımız ortada. Çabalara rağmen kolay ve hızlı görüşme beklemiyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220822/avrupada-dogalgaz-fiyati-bir-haftada-yuzde-286-artti-1060229069.html
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bulgaristan, gazprom, doğalgaz
bulgaristan, gazprom, doğalgaz
Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz
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Bulgaristan Enerji Bakan Vekili Rozena Hristova, Rus enerji şirketi Gazprom’la masaya oturmak zorunda olduklarını belirtti.
Ülke hükümetinin, Gazprom ile anlaşmama şanslarının olmadığı durumda kendini bulduğunu dile getiren Hristova, Rus gazının diğerlerinden daha ucuz olduğunu ve Eski Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki önceki hükümetin, ABD’den olası tedariki rezerve etmediğini anımsattı.
Ağustos başında istifa eden hükümetin, Gazprom ile görüşmelerin “çok zor, neredeyse imkansız hale gelmesi” için elinden geleni yaptığını söyleyen Hristova, “Tüm diplomatları sınır dışı ettik, tüm iletişimi kestik. Yani durum pek iç açıcı değil. Rusya’ya başvurmak zorunda olacağımız ortada. Çabalara rağmen kolay ve hızlı görüşme beklemiyoruz” ifadesini kullandı.