https://sputniknews.com.tr/20220822/bulgaristan-enerji-bakani-hristova-gaz-konusunda-rusyayla-gorusmemiz-kacinilmaz-1060247217.html

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristova: Gaz konusunda Rusya’yla görüşmemiz kaçınılmaz

Bulgaristan Enerji Bakan Vekili Rozena Hristova, Rus enerji şirketi Gazprom’la masaya oturmak zorunda olduklarını belirtti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T20:57+0300

2022-08-22T20:57+0300

2022-08-22T20:57+0300

avrupa'da enerji krizi

bulgaristan

gazprom

doğalgaz

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Ülke hükümetinin, Gazprom ile anlaşmama şanslarının olmadığı durumda kendini bulduğunu dile getiren Hristova, Rus gazının diğerlerinden daha ucuz olduğunu ve Eski Başbakan Kiril Petkov liderliğindeki önceki hükümetin, ABD’den olası tedariki rezerve etmediğini anımsattı.Ağustos başında istifa eden hükümetin, Gazprom ile görüşmelerin “çok zor, neredeyse imkansız hale gelmesi” için elinden geleni yaptığını söyleyen Hristova, “Tüm diplomatları sınır dışı ettik, tüm iletişimi kestik. Yani durum pek iç açıcı değil. Rusya’ya başvurmak zorunda olacağımız ortada. Çabalara rağmen kolay ve hızlı görüşme beklemiyoruz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220822/avrupada-dogalgaz-fiyati-bir-haftada-yuzde-286-artti-1060229069.html

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