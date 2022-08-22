Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi: Evimizden çıkmadığımız için belediyenin gözünde terörist olduk
20:11 22.08.2022 (güncellendi: 20:12 22.08.2022)
© DHABeykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi: Evimizden çıkmadığımız için Belediye’nin gözünde terörist olduk
© DHA
Beykoz Belediyesi’nin kentsel dönüşüm proje alanı olarak belirlediği Tokatköy Mahallesinde polis ile evlerini yıktırmak istemeyen mahalleli arasında gerginlik yaşandı. 50 yıldır burada yaşadığını söyleyen Ayşe Aydın, "Evimizden çıkmadığımız için onların gözünde biz terörist olduk. Sonuna kadar evimizi savunacağız" dedi.
Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy’deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm çalışmaları için belediyenin yıkım ekipleri bu sabah mahalleye geldi.
Yıkıma izin vermeyen mahalleli ve polis arasında gerginlik yaşandı.
50 yıldır burada yaşadığını söyleyen Ayşe Aydın, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı. Aydın, “Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ama şeffaflık yok. Evimiz yıkılınca karşılığında ne alacağımızı bilmiyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Evimizden çıkmadığımız için onların gözünde biz terörist olduk. Sonuna kadar evimizi savunacağız” dedi.
Ayşe Aydın’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Yıkıma izin vermeyen mahalleli ve polis arasında gerginlik yaşandı.
50 yıldır burada yaşadığını söyleyen Ayşe Aydın, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı. Aydın, “Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ama şeffaflık yok. Evimiz yıkılınca karşılığında ne alacağımızı bilmiyoruz. Muhatap bulamıyoruz. Evimizden çıkmadığımız için onların gözünde biz terörist olduk. Sonuna kadar evimizi savunacağız” dedi.
Ayşe Aydın’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
‘’Kentsel dönüşüm yapmak istedikleri Tokatköy’de üç katlı evimiz var, akrabalarımızla 50 yıldır burada yaşıyoruz. Bu mahallede büyüdüm. Bizi evimizden çıkartmak istiyorlar, biz de hakkımızı koruyoruz. Kentsel dönüşüme karşı değiliz ama biz hak talep edemiyoruz çünkü muhatap bulamıyoruz. Biz burayı yıkacağız, sen ne yaparsan yap diyor. Kentsel dönüşüm projesine imza atıp evimizden çıkmadığımız için onların gözünde biz terörist olduk. Bizler kaç yaşında insanız bize de biber gazı sıktılar. Ben hayatımda böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Mahalleli bayıldı herkes yerlerdeydi. Beykoz Belediyesi’nin sitesinde 17 Ağustos tarihinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili noter huzurunda kura çekilecek diyor ama olmayan evlerin kurasını çektiler. İmza atanlara kura çekiminde bodrum katı çıkmış şimdi onlar da pişman oldular, itiraz ediyorlar.’’
‘Bu yaşananları ülkeye ne zaman özgürlük gelirse o zaman konuşacağız’
‘’Mahallelinin yarısından çoğu itiraz etti. Yeni evler için 2 sene ödeme yapacağımızı söylüyorlar ama şeffaf değiller eğer şeffaf olsalardı milletin evini başına yıkmazlardı. Mahallenin yarısı imza attı onlar da bize diyorlar ki, siz de imza atın çıkın bize güvenin. Muhatap bulamazken kime güvenebiliriz ki? Biz politik davranmıyoruz. Mahkeme sürecimiz devam ediyor o yüzden zaten normal şartlarda evlerimizi şu ana yıkamazlar ama hukuka uymuyorlar. Mahalleli olarak bugün Beykoz Belediyesi’nin önüne gittik karşımızda yetkili kimseyi bulamadık. Bizleri perişan ettiler. Bu proje aslında burada yaşayan mahalleli için yapılmıyor... Bunları ülkeye ne zaman özgürlük gelirse o zaman konuşacağız.’’