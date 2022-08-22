Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi: Evimizden çıkmadığımız için belediyenin gözünde terörist olduk

‘’Kentsel dönüşüm yapmak istedikleri Tokatköy’de üç katlı evimiz var, akrabalarımızla 50 yıldır burada yaşıyoruz. Bu mahallede büyüdüm. Bizi evimizden çıkartmak istiyorlar, biz de hakkımızı koruyoruz. Kentsel dönüşüme karşı değiliz ama biz hak talep edemiyoruz çünkü muhatap bulamıyoruz. Biz burayı yıkacağız, sen ne yaparsan yap diyor. Kentsel dönüşüm projesine imza atıp evimizden çıkmadığımız için onların gözünde biz terörist olduk. Bizler kaç yaşında insanız bize de biber gazı sıktılar. Ben hayatımda böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Mahalleli bayıldı herkes yerlerdeydi. Beykoz Belediyesi’nin sitesinde 17 Ağustos tarihinde kentsel dönüşüm projesiyle ilgili noter huzurunda kura çekilecek diyor ama olmayan evlerin kurasını çektiler. İmza atanlara kura çekiminde bodrum katı çıkmış şimdi onlar da pişman oldular, itiraz ediyorlar.’’