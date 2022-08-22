Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220822/benzine-zam-bekleniyor-1060224484.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Benzinin litre fiyatına 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T09:42+0300
2022-08-22T09:55+0300
ekonomi
benzin
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_560ca2d8b890f58dcd98ab3d65a7d0b1.jpg
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. NTV'nin haberine göre, fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054513216_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_44d284fc98605c8f87d62c876c067c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, zam
benzin, zam

Benzine zam bekleniyor

09:42 22.08.2022 (güncellendi: 09:55 22.08.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
Abone olTelegram
Benzinin litre fiyatına 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала