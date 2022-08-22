https://sputniknews.com.tr/20220822/benzine-zam-bekleniyor-1060224484.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Benzinin litre fiyatına 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T09:42+0300
2022-08-22T09:42+0300
2022-08-22T09:55+0300
ekonomi
benzin
zam
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Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. NTV'nin haberine göre, fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.
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benzin, zam
Benzine zam bekleniyor
09:42 22.08.2022 (güncellendi: 09:55 22.08.2022) Abone ol
Benzinin litre fiyatına 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
NTV'nin haberine göre, fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.