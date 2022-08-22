https://sputniknews.com.tr/20220822/benzine-zam-bekleniyor-1060224484.html

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Benzinin litre fiyatına 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T09:42+0300

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ekonomi

benzin

zam

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Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. NTV'nin haberine göre, fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.

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2022

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benzin, zam