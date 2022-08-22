https://sputniknews.com.tr/20220822/benzine-81-kurus-zam-geldi-1060237916.html

Benzine 81 kuruş zam geldi

Benzine 81 kuruş zam geldi

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam geldi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T16:04+0300

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yaşam

benzin

zam

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Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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2022

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benzin, zam