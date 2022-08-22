https://sputniknews.com.tr/20220822/benzine-81-kurus-zam-geldi-1060237916.html
Benzine 81 kuruş zam geldi
Benzine 81 kuruş zam geldi
Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam geldi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:04+0300
2022-08-22T16:04+0300
2022-08-22T16:07+0300
yaşam
benzin
zam
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Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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benzin, zam
Benzine 81 kuruş zam geldi
16:04 22.08.2022 (güncellendi: 16:07 22.08.2022) Abone ol
Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam geldi.
Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.