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Benzine 81 kuruş zam geldi
Benzine 81 kuruş zam geldi
Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam geldi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
benzin
zam
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Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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benzin, zam
benzin, zam

Benzine 81 kuruş zam geldi

16:04 22.08.2022 (güncellendi: 16:07 22.08.2022)
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© REUTERS
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Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 81 kuruş zam geldi.
Küresel petrol fiyatları ve dolar/TL'de yaşanan dalgalanmaların akaryakıta etkileri sürüyor.
NTV'nin haberine göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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