https://sputniknews.com.tr/20220822/bakan-varank--avrupa-ile-turkiye-arasindaki-gaz-fiyatlarini-doviz-kuru-uzerinden-kiyasladi-1060227251.html

Bakan Varank, Avrupa ile Türkiye arasındaki gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı

Bakan Varank, Avrupa ile Türkiye arasındaki gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin doğalgaz kullanımınınyüzde 99.9'unu ithal ettiğini belirterek, Avrupa ile Türkiye'deki gaz fiyatlarını... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T11:29+0300

2022-08-22T11:29+0300

2022-08-22T11:29+0300

politika

mustafa varank

doğalgaz

fiyat

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Bakan Varank'ın Twitter paylaşımı şöyle:Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 m3 doğalgaz maliyeti 2 $. Konutta doğalgaz fiyatı: Amsterdam: 2,95 $ Londra: 1,95 $ Berlin: 1,8 $ Roma: 1,6 $ Ankara: 0,25 $ Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü HÜKÜMETİMİZ oluşan zararı ödüyor.

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2022

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mustafa varank, doğalgaz, fiyat