https://sputniknews.com.tr/20220822/bakan-varank--avrupa-ile-turkiye-arasindaki-gaz-fiyatlarini-doviz-kuru-uzerinden-kiyasladi-1060227251.html
Bakan Varank, Avrupa ile Türkiye arasındaki gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı
Bakan Varank, Avrupa ile Türkiye arasındaki gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin doğalgaz kullanımınınyüzde 99.9'unu ithal ettiğini belirterek, Avrupa ile Türkiye'deki gaz fiyatlarını... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T11:29+0300
2022-08-22T11:29+0300
2022-08-22T11:29+0300
politika
mustafa varank
doğalgaz
fiyat
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Bakan Varank'ın Twitter paylaşımı şöyle:Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 m3 doğalgaz maliyeti 2 $. Konutta doğalgaz fiyatı: Amsterdam: 2,95 $ Londra: 1,95 $ Berlin: 1,8 $ Roma: 1,6 $ Ankara: 0,25 $ Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü HÜKÜMETİMİZ oluşan zararı ödüyor.
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mustafa varank, doğalgaz, fiyat
mustafa varank, doğalgaz, fiyat
Bakan Varank, Avrupa ile Türkiye arasındaki gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin doğalgaz kullanımınınyüzde 99.9'unu ithal ettiğini belirterek, Avrupa ile Türkiye'deki gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı. Bakan Varank, "Hükümeti oluşan zararı ödüyor" dedi.
Bakan Varank'ın Twitter paylaşımı şöyle:
Anlamayanlar için dövizle de yazalım! Avrupa'da 1 m3 doğalgaz maliyeti 2 $. Konutta doğalgaz fiyatı: Amsterdam: 2,95 $ Londra: 1,95 $ Berlin: 1,8 $ Roma: 1,6 $ Ankara: 0,25 $ Vatandaşımız doğalgazı nasıl maliyetinden ucuza kullanıyor? Çünkü HÜKÜMETİMİZ oluşan zararı ödüyor.