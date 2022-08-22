https://sputniknews.com.tr/20220822/bakan-koca-bakanligimiz-bu-yil-85-bin-kadro-aciyor-gozumuz-aydin-1060253072.html

Bakan Koca: Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor, gözümüz aydın

Bakan Koca: Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor, gözümüz aydın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın"... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

türkiye

sağlık bakanlığı

kadro

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bu yıl 85 bin yardımcı personel kadrosu açacağını belirterek "Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın" ifadesini kullandı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, sağlık çalışanları için yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarına yer verdi."Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:Sağlık Bakanı Koca yaptığı diğer bir paylaşımda ise "Matematiksel anlamı: 'Kapsam dışı' kalmadı" ifadesini kullandı.

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, kadro