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https://sputniknews.com.tr/20220822/baenin-iran-buyukelcisi-6-yil-sonra-tahrana-donuyor--1060219136.html
BAE’nin İran Büyükelçisi 6 yıl sonra Tahran’a dönüyor
BAE’nin İran Büyükelçisi 6 yıl sonra Tahran’a dönüyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra İran’ın başkenti Tahran’a döneceğini... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T01:06+0300
2022-08-22T01:07+0300
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde İran’ın başkenti Tahran’a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE'nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile ilişkileri güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu belirtildi. Suudi Arabistan'ın Ocak 2016'da İran’la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri de İran ile olan diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde İran’ın başkenti Tahran’a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE'nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile ilişkileri güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu belirtildi. Suudi Arabistan’ın Ocak 2016’da aralarında Suudi Arabistan vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infaz edildiğini duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu idamlara tepki göstermişti. İran’daki protestolar sırasında Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası ateşe verilmişti.Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. Kuveyt bu ayın başlarında ise 2016'dan bu yana İran'a ilk büyükelçisini atadı.
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bae, iran, büyükelçi
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BAE’nin İran Büyükelçisi 6 yıl sonra Tahran’a dönüyor

01:06 22.08.2022 (güncellendi: 01:07 22.08.2022)
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra İran’ın başkenti Tahran’a döneceğini açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde İran’ın başkenti Tahran’a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE'nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile ilişkileri güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan'ın Ocak 2016'da İran’la diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri de İran ile olan diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Büyükelçisi Saif Mohammed Al Zaabi'nin 6 yıl aradan sonra önümüzdeki günlerde İran’ın başkenti Tahran’a döneceği ifade edilerek, hareketin BAE'nin iki ülkenin ve bölgenin ortak çıkarları için İran ile ilişkileri güçlendirme çabalarıyla uyumlu olduğu belirtildi.
Suudi Arabistan’ın Ocak 2016’da aralarında Suudi Arabistan vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infaz edildiğini duyurmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu idamlara tepki göstermişti. İran’daki protestolar sırasında Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası ateşe verilmişti.
Bunun üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan İran'la diplomatik ilişkilerini kesmiş, BAE ise ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti.
Kuveyt bu ayın başlarında ise 2016'dan bu yana İran'a ilk büyükelçisini atadı.
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