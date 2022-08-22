Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220822/aydin-yuvarlamasi-cografi-isaret-ile-tescillendi-1060255616.html
'Aydın Yuvarlaması' coğrafi işaret ile tescillendi
'Aydın Yuvarlaması' coğrafi işaret ile tescillendi
Aydın'ın geleneksel tatlarından Aydın Yuvarlamasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T23:30+0300
2022-08-22T23:33+0300
türkiye
aydın
aydın büyükşehir belediyesi
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060255222_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d76ad9dc8b021680785a90e86f8aa2eb.jpg
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Aydın Yuvarlaması'nın geçmişinin eskiye dayandığı ve cemiyetlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olduğu belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kente özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.Markalaşmanın önemli olduğunu ifade eden Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220802/alanya-muzu-cografi-isaretle-tescillendi-1059425974.html
türkiye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/16/1060255222_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_c371f07c410cbfd9635b10a4aacb52bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, yemek
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, yemek

'Aydın Yuvarlaması' coğrafi işaret ile tescillendi

23:30 22.08.2022 (güncellendi: 23:33 22.08.2022)
© İHA / ONUR DURMUŞ-Aydın Yuvarlaması
Aydın Yuvarlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© İHA / ONUR DURMUŞ-
Abone olTelegram
Aydın'ın geleneksel tatlarından Aydın Yuvarlamasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Aydın Yuvarlaması'nın geçmişinin eskiye dayandığı ve cemiyetlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olduğu belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kente özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalara devam edeceklerini aktardı.
Markalaşmanın önemli olduğunu ifade eden Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Geleneksel olarak evlerde, cemiyetlerde yapılagelen yuvarlamamızın da endüstriyel olarak doğru şekilde üretilmesi önem arz ediyor. Üreticilerimizin katma değerli ürünler üretmesini ve bu ürünlerin de tescillenmesini özellikle önemsiyoruz. Bu sebeple üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanında, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın'la ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz."
© İHA / ONUR DURMUŞ-Aydın Yuvarlaması
Aydın Yuvarlaması - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / ONUR DURMUŞ-
Aydın Yuvarlaması
© İHA / ONUR DURMUŞ-Aydın Yuvarlaması
Aydın Yuvarlaması - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / ONUR DURMUŞ-
Aydın Yuvarlaması
1/2
© İHA / ONUR DURMUŞ-
Aydın Yuvarlaması
2/2
© İHA / ONUR DURMUŞ-
Aydın Yuvarlaması
Muz, meyve - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
TÜRKİYE
Alanya muzu coğrafi işaretle tescillendi
2 Ağustos, 20:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала