https://sputniknews.com.tr/20220822/aydilge-kadinlari-asagilayan-hicbir-diziye-muzik-yapmam-1060244210.html
Aydilge: Kadınları aşağılayan hiçbir diziye müzik yapmam
Aydilge: Kadınları aşağılayan hiçbir diziye müzik yapmam
Müzik sektöründeki adaletsizliği tek başına değiştiremeyeceğini belirten Aydilge, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T19:25+0300
2022-08-22T19:25+0300
2022-08-22T19:25+0300
yaşam
türkiye
dizi
kadın
eril
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Şarkıcı ve şarkı yazarı Aydilge, kadınları aşağılayan bir diziye müzik yapmayacağını söyledi. Aydilge, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı edildiği hiçbir diziye müzik yapmam. Milyon dolarlar verseler de yapmam" ifadelerini kullandı.Müzik Onair’den Alper Ergez’in sorularını yanıtlayan Aydilge, müzik sektöründeki adaletsizliği tek başına değiştiremeyeceğini belirtti. Şarkıcı, "Çok fazla haksızlığa uğradığımızda, o haksızlıklara o kadar çok gömülüyoruz ki, verimli bir şey yapacak enerjimiz kalmıyor. Ben de sektörde olup biten haksızlıkları düşünüp durursam, hareket edemez hale gelirim. O yüzden kendimi korumayı, temiz ve saf kalmayı tercih ediyorum. Sektörel adaletsizliği tek başıma değiştiremeyeceğimi bilip vazgeçmek yerine, en azından adaletsizliğin bir parçası olmayarak var olmaya çalışıyorum" dedi.Birçok dizinin jenerik müziğini de hazırlayan şarkıcı, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı edildiği hiçbir diziye müzik yapmam. Milyon dolarlar verseler de yapmam. Profesyonellik, para karşılığında her türlü ilkeni satmak ise profesyonel değilim" diye konuştu.
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türkiye, dizi, kadın, eril
türkiye, dizi, kadın, eril
Aydilge: Kadınları aşağılayan hiçbir diziye müzik yapmam
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Müzik sektöründeki adaletsizliği tek başına değiştiremeyeceğini belirten Aydilge, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı edildiği hiçbir diziye müzik yapmam" dedi.
Şarkıcı ve şarkı yazarı Aydilge, kadınları aşağılayan bir diziye müzik yapmayacağını söyledi. Aydilge, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı edildiği hiçbir diziye müzik yapmam. Milyon dolarlar verseler de yapmam" ifadelerini kullandı.
Müzik Onair’
den Alper Ergez’in sorularını yanıtlayan Aydilge, müzik sektöründeki adaletsizliği tek başına değiştiremeyeceğini belirtti. Şarkıcı, "Çok fazla haksızlığa uğradığımızda, o haksızlıklara o kadar çok gömülüyoruz ki, verimli bir şey yapacak enerjimiz kalmıyor. Ben de sektörde olup biten haksızlıkları düşünüp durursam, hareket edemez hale gelirim. O yüzden kendimi korumayı, temiz ve saf kalmayı tercih ediyorum. Sektörel adaletsizliği tek başıma değiştiremeyeceğimi bilip vazgeçmek yerine, en azından adaletsizliğin bir parçası olmayarak var olmaya çalışıyorum"
dedi.
Birçok dizinin jenerik müziğini de hazırlayan şarkıcı, "Kadınların aşağılandığı, şiddetin pohpohlandığı, eril söylemin baş tacı edildiği hiçbir diziye müzik yapmam. Milyon dolarlar verseler de yapmam. Profesyonellik, para karşılığında her türlü ilkeni satmak ise profesyonel değilim" diye konuştu.