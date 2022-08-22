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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/avrupada-dogalgaz-fiyati-bir-haftada-yuzde-286-artti-1060229069.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 28.6 arttı
Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 28.6 arttı
Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T12:10+0300
2022-08-22T12:11+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
doğalgaz
kuzey akım
euro
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Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220.11 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28.6 artışla 283.20 euro'ya yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266.75 euro'dan işleme açıldı. Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220.11 euro'dan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50'de 283.20 euro'ya çıktı. Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28.6 arttı. Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu. Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220822/bakan-varank--avrupa-ile-turkiye-arasindaki-gaz-fiyatlarini-doviz-kuru-uzerinden-kiyasladi-1060227251.html
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avrupa, doğalgaz, kuzey akım, euro
avrupa, doğalgaz, kuzey akım, euro

Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 28.6 arttı

12:10 22.08.2022 (güncellendi: 12:11 22.08.2022)
© AP Photo / Markus SchreiberAvrupa- Doğalgaz- Enerji
Avrupa- Doğalgaz- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.
Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220.11 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28.6 artışla 283.20 euro'ya yükseldi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266.75 euro'dan işleme açıldı.
Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220.11 euro'dan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50'de 283.20 euro'ya çıktı.
Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28.6 arttı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
POLİTİKA
Bakan Varank, Avrupa ile Türkiye arasındaki gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı
11:29
Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu. Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.
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