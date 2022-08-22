Antalya Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde 630 saatlik gözlem yapıldı

© DHA TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri Koordinatörü, Kıdemli Uzman Astronom Kadir Uluç, her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördüklerini belirterek, şunları söyledi:"Her yaştan katılımcı ile çok güzel üç gün geçirdik. Etkinlikte katılımcılar akademisyenlerin gerçekleştirdikleri sunumları dinleyerek astronomi alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinirken, merak ettikleri soruların yanıtlarını alanındaki uzman kişilerden alma imkanına kavuştular. Geceleri ise teleskoplar başında sabaha kadar uzmanlar ile ilginç gök cisimlerini gözlemlediler. Etkinliklerimize özellikle gençlerin ilgisinin artarak devam etmesi bizleri sevindirirken aynı zamanda gelecek için umutlandırıyor."Etkinliğe özellikle aileler, büyük ilgi gösterirken, katılımcılar Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri’nin özellikle çocuklar ve gençler için ilham verici olduğunu kaydetti. Etkinliğe katılan Ceren Ateş, “Bilimle iç içe bir nesil yetiştirmek hepimizin çok büyük hayali. Genç yaşta bu kıvılcımı ateşlemek çok güzel" derken, küçük gökyüzü meraklısı Ali Dayıoğlugil de “Takım yıldızlarını, Kutup Yıldızı’nı, Mars’ı ve cüce gezegen olduğu için Plüton’u, görmeyi çok isterim. Astronomiyle bilim insanları ve robotikle ilgileniyorum" dedi.