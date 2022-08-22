https://sputniknews.com.tr/20220822/almanya-ekonomi-bakani-habeck-kalan-nukleer-santrallerin-omru-uzatilmayacak-1060226849.html

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kalan nükleer santrallerin ömrü uzatılmayacak

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kalan nükleer santrallerin ömrü uzatılmayacak

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğalgaz tasarrufu için ülkede kalan üç nükleer santralin ömrünün uzatılması teklifini reddetti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T11:15+0300

2022-08-22T11:15+0300

2022-08-22T11:15+0300

avrupa'da enerji krizi

robert habeck

almanya

enerji

nükleer santral

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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, pazar günü düzenlediği basın toplantısında nükleer santrallerin faaliyetini sürdürmesi devam gaz tüketiminin maksimum yüzde 2 oranında azaltılabileceğini belirterek, "Burada kazanılacak az şey pahasına yanlış bir karar olur" dedi. Habeck, "Doğalgazdan tasarruf etmenin başka yolları olduğunu dile getirerek, "Bu, gelecekte Avrupa'ya ve dünyaya enerji tedarik etmek için en ucuz ve en güvenli teknoloji değil. Nükleere dönüş sadece şiddetli kamuoyu tartışmaları başlatmaya yarayacaktır" ifadelerini kullandı.Daha önce Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, birçok kez nükleer santrallerin ömrünün uzatılması alternatifini değerlendirme çağrısı yapmıştı.Habeck, "Çok seçici olmamalı ve tüm olasılıkları saklı tutmalıyız" diye konuştu.Berlin'in nükleer santralleri aşamalı olarak kullanım dışı bırakması, 2011'de Japonya'da meydana gelen Fukuşima felaketini izlemişti.Fransa başta olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, enerji kriziyle mücadelede nükleer santralleri tekrar tam kapasite kullanma yoluna gitmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220817/alman-enerji-sirketi-uniper-rus-gazi-arzindaki-dusus-nedeniyle-milyarlarca-euroluk-zarara-ugradi-1060057479.html

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robert habeck, almanya, enerji, nükleer santral