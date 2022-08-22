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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/almanya-ekonomi-bakani-habeck-kalan-nukleer-santrallerin-omru-uzatilmayacak-1060226849.html
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kalan nükleer santrallerin ömrü uzatılmayacak
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kalan nükleer santrallerin ömrü uzatılmayacak
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğalgaz tasarrufu için ülkede kalan üç nükleer santralin ömrünün uzatılması teklifini reddetti. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T11:15+0300
2022-08-22T11:15+0300
avrupa'da enerji krizi
robert habeck
almanya
enerji
nükleer santral
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, pazar günü düzenlediği basın toplantısında nükleer santrallerin faaliyetini sürdürmesi devam gaz tüketiminin maksimum yüzde 2 oranında azaltılabileceğini belirterek, "Burada kazanılacak az şey pahasına yanlış bir karar olur" dedi. Habeck, "Doğalgazdan tasarruf etmenin başka yolları olduğunu dile getirerek, "Bu, gelecekte Avrupa'ya ve dünyaya enerji tedarik etmek için en ucuz ve en güvenli teknoloji değil. Nükleere dönüş sadece şiddetli kamuoyu tartışmaları başlatmaya yarayacaktır" ifadelerini kullandı.Daha önce Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, birçok kez nükleer santrallerin ömrünün uzatılması alternatifini değerlendirme çağrısı yapmıştı.Habeck, "Çok seçici olmamalı ve tüm olasılıkları saklı tutmalıyız" diye konuştu.Berlin'in nükleer santralleri aşamalı olarak kullanım dışı bırakması, 2011'de Japonya'da meydana gelen Fukuşima felaketini izlemişti.Fransa başta olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, enerji kriziyle mücadelede nükleer santralleri tekrar tam kapasite kullanma yoluna gitmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220817/alman-enerji-sirketi-uniper-rus-gazi-arzindaki-dusus-nedeniyle-milyarlarca-euroluk-zarara-ugradi-1060057479.html
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robert habeck, almanya, enerji, nükleer santral
robert habeck, almanya, enerji, nükleer santral

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Kalan nükleer santrallerin ömrü uzatılmayacak

11:15 22.08.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENRobert Habeck
Robert Habeck - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğalgaz tasarrufu için ülkede kalan üç nükleer santralin ömrünün uzatılması teklifini reddetti.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, pazar günü düzenlediği basın toplantısında nükleer santrallerin faaliyetini sürdürmesi devam gaz tüketiminin maksimum yüzde 2 oranında azaltılabileceğini belirterek, "Burada kazanılacak az şey pahasına yanlış bir karar olur" dedi.
Habeck, "Doğalgazdan tasarruf etmenin başka yolları olduğunu dile getirerek, "Bu, gelecekte Avrupa'ya ve dünyaya enerji tedarik etmek için en ucuz ve en güvenli teknoloji değil. Nükleere dönüş sadece şiddetli kamuoyu tartışmaları başlatmaya yarayacaktır" ifadelerini kullandı.
Daha önce Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, birçok kez nükleer santrallerin ömrünün uzatılması alternatifini değerlendirme çağrısı yapmıştı.
Habeck, "Çok seçici olmamalı ve tüm olasılıkları saklı tutmalıyız" diye konuştu.
Berlin'in nükleer santralleri aşamalı olarak kullanım dışı bırakması, 2011'de Japonya'da meydana gelen Fukuşima felaketini izlemişti.
Fransa başta olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, enerji kriziyle mücadelede nükleer santralleri tekrar tam kapasite kullanma yoluna gitmişti.
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