https://sputniknews.com.tr/20220822/almanya-basbakani-scholz-biden-macron-ve-johnson-ile-telefonda-gorustu-1060218899.html
Almanya Başbakanı Scholz, Biden, Macron ve Johnson ile telefonda görüştü
Almanya Başbakanı Scholz, Biden, Macron ve Johnson ile telefonda görüştü
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T00:32+0300
2022-08-22T00:32+0300
2022-08-22T00:32+0300
dünya
olaf scholz
joe biden
emmanuel macron
boris johnson
ukrayna
ukrayna krizi
iran nükleer anlaşması
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Almanya Başbakanı Scholz, ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle uluslararası konuları görüştü.Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin, telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı verilen desteğin devam etmesi konusunda hemfikir kaldığını aktardı.Liderlerin, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu da görüştüğünü vurgulayan Hebestreit, devlet ve hükümet başkanlarının, santralin çevresinde askeri adımlardan kaçınılmasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hızlı şekilde nükleer santrali ziyaret etmesini talep ettiğini kaydetti.Steffen Hebestreit, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereler ile İran'ın bölgedeki davranışları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.
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olaf scholz, joe biden, emmanuel macron, boris johnson, ukrayna, ukrayna krizi, iran nükleer anlaşması
olaf scholz, joe biden, emmanuel macron, boris johnson, ukrayna, ukrayna krizi, iran nükleer anlaşması
Almanya Başbakanı Scholz, Biden, Macron ve Johnson ile telefonda görüştü
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda uluslararası konuları görüştüğünü bildirdi.
Almanya Başbakanı Scholz, ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle uluslararası konuları görüştü.
Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin, telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı verilen desteğin devam etmesi konusunda hemfikir kaldığını aktardı.
Liderlerin, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu da görüştüğünü vurgulayan Hebestreit, devlet ve hükümet başkanlarının, santralin çevresinde askeri adımlardan kaçınılmasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hızlı şekilde nükleer santrali ziyaret etmesini talep ettiğini kaydetti.
Steffen Hebestreit, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereler ile İran'ın bölgedeki davranışları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.