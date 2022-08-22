https://sputniknews.com.tr/20220822/almanya-basbakani-scholz-biden-macron-ve-johnson-ile-telefonda-gorustu-1060218899.html

Almanya Başbakanı Scholz, Biden, Macron ve Johnson ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Scholz, Biden, Macron ve Johnson ile telefonda görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris... 22.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-22T00:32+0300

2022-08-22T00:32+0300

2022-08-22T00:32+0300

dünya

olaf scholz

joe biden

emmanuel macron

boris johnson

ukrayna

ukrayna krizi

iran nükleer anlaşması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1057680134_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_c73d2eda3c1eb7f5dcf42ada683b9802.jpg

Almanya Başbakanı Scholz, ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle uluslararası konuları görüştü.Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin, telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı verilen desteğin devam etmesi konusunda hemfikir kaldığını aktardı.Liderlerin, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu da görüştüğünü vurgulayan Hebestreit, devlet ve hükümet başkanlarının, santralin çevresinde askeri adımlardan kaçınılmasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hızlı şekilde nükleer santrali ziyaret etmesini talep ettiğini kaydetti.Steffen Hebestreit, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereler ile İran'ın bölgedeki davranışları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, joe biden, emmanuel macron, boris johnson, ukrayna, ukrayna krizi, iran nükleer anlaşması