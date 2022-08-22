https://sputniknews.com.tr/20220822/akcakoca-belediyesi-lenini-kaybetti-baskan-insallah-buluruz-dedi-1060226543.html
Akçakoca Belediyesi Lenin'i kaybetti: Başkan 'inşallah buluruz' dedi
Akçakoca Belediyesi Lenin'i kaybetti: Başkan 'inşallah buluruz' dedi
Yaklaşık 30 yıl önce Akçakoca sahiline vuran Lenin büstü, kaldırıldığı belediye deposundan kayboldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Mutlaka bulmaya... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T11:10+0300
2022-08-22T11:10+0300
2022-08-22T11:10+0300
türkiye
akçakoca
lenin
belediye
vladimir putin
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Vladimir Lenin’in ağaç büstünün, Akçakoca sahillerine vurmasının üzerinden 30 yıl geçti. Büstün bulunduğu yıllarda, belediye başkanlığı koltuğunda SHP’li Hüseyin Yanmaz bulunuyordu. Yanmaz, büstü belediye deposuna kaldırdı.Daha sonra belediye başkanı olan CHP’li Fikret Albayrak döneminde büst, bir turizm değeri olarak ele alındı ancak sergilenemedi. Son olarak SHP’li Hüseyin Yanmaz’ın oğlu Okan Yanmaz MHP’den belediye başkanı seçildi. Lenin büstünün akıbetinin sorulduğu Okan Yanmaz, büstün belediye deposunda bulunamadığını ifade etti.‘Putin davet edilecekti’Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Lenin büstünün açılışı için o dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etmeyi düşündüklerini ifade etti: “Putin’in o dönem, Akçakoca’ya tatile geldiğini biliyorduk. Bunu da fırsat bilerek davet etmeyi planladık. Belediyemizin Yukarı mahalle bölgesinde müze açacaktık. Lenin heykelini de burada sergileyecektik. Ama ne yazık ki, projemize onay alamadık ve ertelemek zorunda kaldık. Yerel seçim zamanı geldi ve kazanamadım. Kazanmış olsaydım bu projeyi hayata geçirecektim.”‘Arattırdık ama bulamadık’2014 tarihinde belediye başkanlığına seçilen AK Partili Cüneyt Yemenici, Lenin büstü projesini askıya almış ancak büstü, belediyenin bodrum katından bir üst kattaki kültür müdürlüğü ofisine taşımıştı.Son belediye başkanı olan Okan Yanmaz zamanında büst, yeniden depoya kaldırıldı. Gazete Duvar'dan Atilla Gösterişli'nin haberine göre, Yanmaz, “Lenin büstü depoda durmuyor. Arattırdık ama bulamadılar. Şimdi tatildeyim, döndüğümde baktıracağım, araştıracağım. Lenin büstü gündem oldu. Akçakoca’nın turizmi, tanıtımı açısından da iyi olur. İnşallah buluruz” oldu.Bulunduğu tarihten bu yana Lenin büstü, çeşitli haberlere konu oldu; film ve belgeselleri çekildi. Lenin büstünün hikâyesi, 2016 yılında Sosyalist Kültür tarafından ‘Hoşgeldin Lenin’ belgeselinde ele alındı. Geçen yıl yine Lenin büstünü anlatan ‘Sen Ben Lenin’ filmi Netflix’te seyirciyle buluştu.
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akçakoca, lenin, belediye, vladimir putin
akçakoca, lenin, belediye, vladimir putin
Akçakoca Belediyesi Lenin'i kaybetti: Başkan 'inşallah buluruz' dedi
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Yaklaşık 30 yıl önce Akçakoca sahiline vuran Lenin büstü, kaldırıldığı belediye deposundan kayboldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Mutlaka bulmaya çalışacağım” dedi.
Vladimir Lenin’in ağaç büstünün, Akçakoca sahillerine vurmasının üzerinden 30 yıl geçti. Büstün bulunduğu yıllarda, belediye başkanlığı koltuğunda SHP’li Hüseyin Yanmaz bulunuyordu. Yanmaz, büstü belediye deposuna kaldırdı.
Daha sonra belediye başkanı olan CHP’li Fikret Albayrak döneminde büst, bir turizm değeri olarak ele alındı ancak sergilenemedi. Son olarak SHP’li Hüseyin Yanmaz’ın oğlu Okan Yanmaz MHP’den belediye başkanı seçildi. Lenin büstünün akıbetinin sorulduğu Okan Yanmaz, büstün belediye deposunda bulunamadığını ifade etti.
‘Putin davet edilecekti’
Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Lenin büstünün açılışı için o dönem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etmeyi düşündüklerini ifade etti: “Putin’in o dönem, Akçakoca’ya tatile geldiğini biliyorduk. Bunu da fırsat bilerek davet etmeyi planladık. Belediyemizin Yukarı mahalle bölgesinde müze açacaktık. Lenin heykelini de burada sergileyecektik. Ama ne yazık ki, projemize onay alamadık ve ertelemek zorunda kaldık. Yerel seçim zamanı geldi ve kazanamadım. Kazanmış olsaydım bu projeyi hayata geçirecektim.”
‘Arattırdık ama bulamadık’
2014 tarihinde belediye başkanlığına seçilen AK Partili Cüneyt Yemenici, Lenin büstü projesini askıya almış ancak büstü, belediyenin bodrum katından bir üst kattaki kültür müdürlüğü ofisine taşımıştı.
Son belediye başkanı olan Okan Yanmaz zamanında büst, yeniden depoya kaldırıldı. Gazete Duvar'dan Atilla Gösterişli'nin haberine göre,
Yanmaz, “Lenin büstü depoda durmuyor. Arattırdık ama bulamadılar. Şimdi tatildeyim, döndüğümde baktıracağım, araştıracağım. Lenin büstü gündem oldu. Akçakoca’nın turizmi, tanıtımı açısından da iyi olur. İnşallah buluruz”
oldu.
Bulunduğu tarihten bu yana Lenin büstü, çeşitli haberlere konu oldu; film ve belgeselleri çekildi. Lenin büstünün hikâyesi, 2016 yılında Sosyalist Kültür tarafından ‘Hoşgeldin Lenin’ belgeselinde ele alındı. Geçen yıl yine Lenin büstünü anlatan ‘Sen Ben Lenin’ filmi Netflix’te seyirciyle buluştu.