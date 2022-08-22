AK Partili Tayyar: Partide aşağı yönlü hareket durdu, böyle giderse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz
15:13 22.08.2022 (güncellendi: 15:16 22.08.2022)
© AA / Murat KulaAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
© AA / Murat Kula
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, partide 'aşağı yönlü hareketin durduğunu' savunarak, "Böyle devam ederse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz" yorumunu yaptı.
Partisine yönelik eleştirileri ve uyarılarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen AKP'li Tayyar, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Tayyar, "Buradan defalarca yazdım, uyardım, bir yol kazası olmasın diye. Hakkı teslim edelim, son dönem alınan tedbirlerle AK Parti’de aşağı yönlü hareketin durduğunu, toparlandığını görüyoruz. Take off aşamasında. Eksiklikler var ama böyle devam ederse 2023’e doğru hiçbir risk kalmaz" dedi.
Buradan defalarca yazdım, uyardım, bir yol kazası olmasın diye.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) August 22, 2022
Hakkı teslim edelim, son dönem alınan tedbirlerle AK Parti’de aşağı yönlü hareketin durduğunu, toparlandığını görüyoruz.
Take off aşamasında.
Eksiklikler var ama böyle devam ederse 2023’e doğru hiçbir risk kalmaz.