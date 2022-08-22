https://sputniknews.com.tr/20220822/ak-partili-tayyar-partide-asagi-yonlu-hareket-durdu-boyle-giderse-2023e-dogru-hicbir-risk-kalmaz-1060235947.html

AK Partili Tayyar: Partide aşağı yönlü hareket durdu, böyle giderse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz

AK Partili Tayyar: Partide aşağı yönlü hareket durdu, böyle giderse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, partide 'aşağı yönlü hareketin durduğunu' savunarak, "Böyle devam ederse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz" yorumunu yaptı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye

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politika

şamil tayyar

ak parti

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Partisine yönelik eleştirileri ve uyarılarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen AKP'li Tayyar, Twitter hesabından paylaşım yaptı.Tayyar, "Buradan defalarca yazdım, uyardım, bir yol kazası olmasın diye. Hakkı teslim edelim, son dönem alınan tedbirlerle AK Parti’de aşağı yönlü hareketin durduğunu, toparlandığını görüyoruz. Take off aşamasında. Eksiklikler var ama böyle devam ederse 2023’e doğru hiçbir risk kalmaz" dedi.

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şamil tayyar, ak parti