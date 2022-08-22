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AK Partili Tayyar: Partide aşağı yönlü hareket durdu, böyle giderse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz
AK Partili Tayyar: Partide aşağı yönlü hareket durdu, böyle giderse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, partide 'aşağı yönlü hareketin durduğunu' savunarak, "Böyle devam ederse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz" yorumunu yaptı. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Partisine yönelik eleştirileri ve uyarılarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen AKP'li Tayyar, Twitter hesabından paylaşım yaptı.Tayyar, "Buradan defalarca yazdım, uyardım, bir yol kazası olmasın diye. Hakkı teslim edelim, son dönem alınan tedbirlerle AK Parti’de aşağı yönlü hareketin durduğunu, toparlandığını görüyoruz. Take off aşamasında. Eksiklikler var ama böyle devam ederse 2023’e doğru hiçbir risk kalmaz" dedi.
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şamil tayyar, ak parti
şamil tayyar, ak parti

AK Partili Tayyar: Partide aşağı yönlü hareket durdu, böyle giderse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz

15:13 22.08.2022 (güncellendi: 15:16 22.08.2022)
© AA / Murat KulaAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA / Murat Kula
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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, partide 'aşağı yönlü hareketin durduğunu' savunarak, "Böyle devam ederse 2023'e doğru hiçbir risk kalmaz" yorumunu yaptı.
Partisine yönelik eleştirileri ve uyarılarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen AKP'li Tayyar, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Tayyar, "Buradan defalarca yazdım, uyardım, bir yol kazası olmasın diye. Hakkı teslim edelim, son dönem alınan tedbirlerle AK Parti’de aşağı yönlü hareketin durduğunu, toparlandığını görüyoruz. Take off aşamasında. Eksiklikler var ama böyle devam ederse 2023’e doğru hiçbir risk kalmaz" dedi.
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