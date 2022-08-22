https://sputniknews.com.tr/20220822/abd-ankara-buyukelciliginden-vize-aciklamasi-1060238353.html
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize bekleme sürelerinin daha uzun sürmesiyle ilgili açıklama yaptı. Eadeh... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T16:29+0300
2022-08-22T16:29+0300
2022-08-22T16:29+0300
türkiye
vize
abd
abd ankara büyükelçiliği
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ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh, vize talepleri ve randevuları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Eadeh, ABD'nin Türkiye'den gelen ziyaretçileri memnuniyetle karşıladığı ve Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyulduğunu belirtti.Vize taleplerini karşılamak için yoğun çalışma içinde olduklarını kaydeden Eadeh, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız" dedi.
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vize, abd, abd ankara büyükelçiliği
vize, abd, abd ankara büyükelçiliği
ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize bekleme sürelerinin daha uzun sürmesiyle ilgili açıklama yaptı. Eadeh, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat taleplerinden dolayı vize randevu sürelerinin uzadığını belirtti.
ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh, vize talepleri ve randevuları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Eadeh, ABD'nin Türkiye'den gelen ziyaretçileri memnuniyetle karşıladığı ve Türkiye'den ABD'ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyulduğunu belirtti.
Vize taleplerini karşılamak için yoğun çalışma içinde olduklarını kaydeden Eadeh, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız" dedi.