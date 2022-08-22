Arjantin'de protesto: Artan enflasyon ve düşen alım gücüne dikkat çekmek için tabutlarla yürüdüler

Ülkede bir süredir sendikalar, siyasi partiler ve insan hakları örgütleri ekonomik krize karşı eylemler düzenliyor.
Ülkede bir süredir sendikalar, siyasi partiler ve insan hakları örgütleri ekonomik krize karşı eylemler düzenliyor.
Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 71'e ulaşırken 1 ABD Doları 135 Arjantin Pesosuna eşitlendi. Ülkede. artan enflasyonla birlikte alım gücü de önemli oranda düştü.
Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 71'e ulaşırken 1 ABD Doları 135 Arjantin Pesosuna eşitlendi. Ülkede. artan enflasyonla birlikte alım gücü de önemli oranda düştü.
Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta ülkesinin IMF ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıklamış, 1 Mart'ta da yapılan anlaşma kapsamında ödemelerin 2026'da başlayıp, 2034'te biteceğini duyurmuştu.
Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta ülkesinin IMF ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıklamış, 1 Mart'ta da yapılan anlaşma kapsamında ödemelerin 2026'da başlayıp, 2034'te biteceğini duyurmuştu.
Nüfusu 46 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.
Nüfusu 46 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.
IMF ile imzalanan anlaşmalar ve hükümetin politikaları nedeniyle ülke hızla katlanan bir enflasyon ve negatif büyüme yoluna girdi.
IMF ile imzalanan anlaşmalar ve hükümetin politikaları nedeniyle ülke hızla katlanan bir enflasyon ve negatif büyüme yoluna girdi.