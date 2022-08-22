Arjantin'de protesto: Artan enflasyon ve düşen alım gücüne dikkat çekmek için tabutlarla yürüdüler

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Nüfusu 46 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.