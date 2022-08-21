https://sputniknews.com.tr/20220821/yapay-kaslardan-olusan-akilli-kumas-gelistirildi-1060199631.html

Yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirildi

Yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirildi

Avustralya’da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi. Söz konusu kumaşların programlanabilir olduğu belirtildi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T12:26+0300

2022-08-21T12:26+0300

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yapay

yaşam

kelebek

kumaş

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Nation Thailand’ın haberine göre, mühendisler, yumuşak robotların ve giyilebilir dış iskeletlerin geleceğine ışık tutacağına inanılan akıllı bir kumaş üretti.Ekip, yapay kasları içeren teknolojinin, kelebek ve çiçek formundaki kumaşlar üzerinde çalıştığı görüntülerini paylaştı. Burada, çiçek ve kelebek formundaki kumaşların esnekliği ve hareket halinde olduğu görülüyor.Çalışmanın grup lideri Thanh Nho Do, ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin ‘Iron Man ya da Spiderman’ gibi çeşitli kostümlerde de kullanılabileceğini ifade etti.Do, kullanılan materyallerin oldukça esnek ve insan vücuduna çok uyumlu olduğunu aktardı.Akıllı kumaşların programlanabilir olduğu ve suni kas lifleriyle örülmesiyle oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

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2022

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Sputnik Türkiye

yapay, kelebek, kumaş