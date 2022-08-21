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https://sputniknews.com.tr/20220821/yapay-kaslardan-olusan-akilli-kumas-gelistirildi-1060199631.html
Yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirildi
Yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirildi
Avustralya’da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi. Söz konusu kumaşların programlanabilir olduğu belirtildi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T12:26+0300
2022-08-21T12:30+0300
yapay
yaşam
kelebek
kumaş
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Nation Thailand’ın haberine göre, mühendisler, yumuşak robotların ve giyilebilir dış iskeletlerin geleceğine ışık tutacağına inanılan akıllı bir kumaş üretti.Ekip, yapay kasları içeren teknolojinin, kelebek ve çiçek formundaki kumaşlar üzerinde çalıştığı görüntülerini paylaştı. Burada, çiçek ve kelebek formundaki kumaşların esnekliği ve hareket halinde olduğu görülüyor.Çalışmanın grup lideri Thanh Nho Do, ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin ‘Iron Man ya da Spiderman’ gibi çeşitli kostümlerde de kullanılabileceğini ifade etti.Do, kullanılan materyallerin oldukça esnek ve insan vücuduna çok uyumlu olduğunu aktardı.Akıllı kumaşların programlanabilir olduğu ve suni kas lifleriyle örülmesiyle oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.
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yapay, kelebek, kumaş
yapay, kelebek, kumaş

Yapay kaslardan oluşan 'akıllı kumaş' geliştirildi

12:26 21.08.2022 (güncellendi: 12:30 21.08.2022)
© YouTube/MarvelIron Man
Iron Man - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© YouTube/Marvel
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Avustralya’da bir grup mühendis, yapay kaslardan oluşan akıllı kumaş geliştirdi. Söz konusu kumaşların programlanabilir olduğu belirtildi.
Nation Thailand’ın haberine göre, mühendisler, yumuşak robotların ve giyilebilir dış iskeletlerin geleceğine ışık tutacağına inanılan akıllı bir kumaş üretti.
Ekip, yapay kasları içeren teknolojinin, kelebek ve çiçek formundaki kumaşlar üzerinde çalıştığı görüntülerini paylaştı. Burada, çiçek ve kelebek formundaki kumaşların esnekliği ve hareket halinde olduğu görülüyor.
Çalışmanın grup lideri Thanh Nho Do, ilerleyen zamanlarda bu teknolojinin ‘Iron Man ya da Spiderman’ gibi çeşitli kostümlerde de kullanılabileceğini ifade etti.
Do, kullanılan materyallerin oldukça esnek ve insan vücuduna çok uyumlu olduğunu aktardı.
Akıllı kumaşların programlanabilir olduğu ve suni kas lifleriyle örülmesiyle oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.
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