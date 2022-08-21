https://sputniknews.com.tr/20220821/vakif-zamlarina-yargi-freni-en-fazla-yuzde-7960-1060195876.html

Vakıf zamlarına yargı freni: En fazla yüzde 79.60

Vakıf zamlarına yargı freni: En fazla yüzde 79.60

Vakıf üniversitelerinin yaptığı yüzde 200’e varan zamlar mahkemeye taşındı. İstanbul’daki Beykent Üniversitesi’ne yönelik Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T09:39+0300

2022-08-21T09:39+0300

2022-08-21T09:39+0300

ekonomi

vakıf üniversiteleri

beykent üniversitesi

zam

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Beykent Üniversitesi yüzde 200’e varan ücret artış oranlarına karşın öğrencileri tarafından gerçekleştirilen itiraz ve protestolarla gündeme geldi. Üniversitenin bu yıl eğitim ücretlerine uygulayacağı zamlar yargıya da taşındı ve sonuçta vakıf üniversitelerinin talep edeceği Zam oranları konusunda emsal teşkil edecek bir karar çıktı. Mahkeme, TÜİK tarafından belirlenen temmuz ayı TÜFE oranı olarak hesaplanan yüzde 79.60 oranı ile öğrencilerin kayıtlarının tedbirden yenilenmesine karar verdi. Avukat Murat Bostan davaya ilişkin şunları söyledi: “Okullar kayıt aşamalarında yüzde 5, yüzde 10 gibi taahhütlerde bulundular. Bu taahhütler hukukta hicaptır. Üniversiteler bu şekilde öğrencilerin iradelerini kendi okullarının tercih edilmesi yönünde şekillendirdiler. Söz konusu işlem tüketici, idare ve rekabet hukuku açısından yasalara aykırıdır. Üstelik öğrencilerin yatay geçiş haklarının dolmasından sonra bu zamlar açıklanmıştır. Bu durumda üniversiteler, öğrencilerin kayıt ücretlerini ödememeleri durumunda bir yıllarının yanmasını göze almışlardır. Bu dürüstlük kuralına aykırıdır. Biz müvekkillerimiz adına yaptığımız başvuru ile ihtiyati tedbir kararını mahkemeye kabul ettirdik. Karar, emsal teşkil etmektedir. Bunun başka bir örneği şu aşamada yok. Ayrıca açacağımız esas davamızda da artışın yüzde 79 değil yüzde 10 olması şeklinde çabalayacağız. Geçen yıl 11 bin, 12 bin liradan kayıt yaptıran öğrenci arkadaşlarımızın bu yıl 35 bin, 40 bin gibi çok fahiş zamlarla kayıt yaptırmaları kabul edilebilir değil.” Beykent Üniversitesi, yüksek oranlı artışlara gerekçe olarak; “2022-2023 kayıt yenileme ücretleri dünyada ve ülkemizdeki olağanüstü ekonomik koşullar nedeni ile zorunlu olarak güncellenmişti” diye açıklama yaptı ve son kararı şöyle duyurdu: “Bu süreçte bazı öğrencilerimizin haklarını yasal zeminlerde aramasının bir sonucu olarak, yargı kararları dikkate alınmış, kayıt yenileme ücretleri; bir önceki yılın ücretleri üzerinden 2022 yılı Temmuz ayı TÜFE oranı olan yüzde 79.60 artış ile belirlenmiştir. Söz konusu oran peşin ödemede geçerli olup, ücretlerini vadeli olarak ödemek isteyenler için vade farkı uygulanacaktır. Bu koşullar altında, kayıt yenileme işlemleri 29 Ağustos -12 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt yenileme sürecini gerçekleştirmiş olan öğrencilerimizin varsa iadeleri, çalışmaların tamamlanmasından sonra yapılabilecektir.”

https://sputniknews.com.tr/20220820/yok-baskani-ozvar-vakif-universitelerine-indirim-cagrisini-yineledi--1060172943.html

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vakıf üniversiteleri, beykent üniversitesi, zam