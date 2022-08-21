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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220821/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-natoda-kullanilan-agir-toplardan-bombaladi-1060191045.html
'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'
'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'
Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali'nin NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından en az... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T01:01+0300
2022-08-21T01:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
zaporojye
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Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgileri Telegram kanalından paylaşan Rogov, “Şu an itibarıyla nükleer santralin sahasına NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından ateşlenen en az dört mermi isabet etti” ifadelerini kullandı.Rogov, Energodar’a yapılan en son saldırının üzerinden 2 gün dahi geçmediğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220820/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santraline-topcu-saldirisi-duzenledi-1060184827.html
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ukrayna krizi, ukrayna, zaporojye
ukrayna krizi, ukrayna, zaporojye

'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'

01:01 21.08.2022 (güncellendi: 01:04 21.08.2022)
© AFP 2022Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022
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Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali'nin NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından en az 4 kez bombalandığını bildirdi.
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgileri Telegram kanalından paylaşan Rogov, “Şu an itibarıyla nükleer santralin sahasına NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından ateşlenen en az dört mermi isabet etti” ifadelerini kullandı.
Rogov, Energodar’a yapılan en son saldırının üzerinden 2 gün dahi geçmediğini ifade etti.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ne topçu saldırısı düzenledi
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