https://sputniknews.com.tr/20220821/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-natoda-kullanilan-agir-toplardan-bombaladi-1060191045.html
'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'
'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'
Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali'nin NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından en az... 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T01:01+0300
2022-08-21T01:01+0300
2022-08-21T01:04+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060085217_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_08ca93952d74cdb0cfc9509a9f385dab.jpg
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgileri Telegram kanalından paylaşan Rogov, “Şu an itibarıyla nükleer santralin sahasına NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından ateşlenen en az dört mermi isabet etti” ifadelerini kullandı.Rogov, Energodar’a yapılan en son saldırının üzerinden 2 gün dahi geçmediğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220820/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santraline-topcu-saldirisi-duzenledi-1060184827.html
ukrayna
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060085217_122:0:854:549_1920x0_80_0_0_f29a6d5a4fc1f34600e85ccee3073108.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, ukrayna, zaporojye
ukrayna krizi, ukrayna, zaporojye
'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'
01:01 21.08.2022 (güncellendi: 01:04 21.08.2022) Abone ol
Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali'nin NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından en az 4 kez bombalandığını bildirdi.
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgileri Telegram kanalından paylaşan Rogov, “Şu an itibarıyla nükleer santralin sahasına NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından ateşlenen en az dört mermi isabet etti” ifadelerini kullandı.
Rogov, Energodar’a yapılan en son saldırının üzerinden 2 gün dahi geçmediğini ifade etti.