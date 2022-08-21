https://sputniknews.com.tr/20220821/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santralini-natoda-kullanilan-agir-toplardan-bombaladi-1060191045.html

'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'

'Ukrayna ordusu Zaporojye Nükleer Santrali’ni NATO’da kullanılan ağır toplardan bombaladı'

Zaporojye bölgesindeki askeri-sivil idarenin temsilcilerinden Vladimir Rogov, Zaporojya Nükleer Santrali'nin NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından en az... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T01:01+0300

2022-08-21T01:01+0300

2022-08-21T01:04+0300

ukrayna krizi

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zaporojye

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Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali’ne ve Energodar kentinin banliyölerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgileri Telegram kanalından paylaşan Rogov, “Şu an itibarıyla nükleer santralin sahasına NATO’da kullanılan ağır topçu silahlarından ateşlenen en az dört mermi isabet etti” ifadelerini kullandı.Rogov, Energodar’a yapılan en son saldırının üzerinden 2 gün dahi geçmediğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20220820/ukrayna-ordusu-zaporojye-nukleer-santraline-topcu-saldirisi-duzenledi-1060184827.html

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