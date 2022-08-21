https://sputniknews.com.tr/20220821/tuketiciler-birligi-genel-baskani-sahin-emeklilerin-eline-10-15-bin-tl-fazla-promosyon-gecebilir-1060210860.html

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebilir

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: Emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebilir

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, bankaların son dönemde emeklilere verdiği promosyonlar hakkında açıklamalarda bulunarak, "12 milyon emekli var... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T17:31+0300

2022-08-21T17:31+0300

2022-08-21T17:35+0300

emekli

ekonomi

promosyon

tüketiciler birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060210715_0:24:1111:649_1920x0_80_0_0_0990c95109edc74153f37bda84946c79.jpg

Son dönemde bazı bankalar tarafından maaşını taşıyan emeklilere yüksek promosyonların verileceği açıklandı.Bu promosyonlardan faydalanmak için maaşını taşımak isteyen vatandaşların sıkıntılar yaşadığını aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli maaşına haciz konamayacağını bu yüzden bankaların müşterilerinin gitmemesi için maaşlarına bloke koyduğunu söyledi:‘Emekli gidebilir, engelleyemezsiniz’Emeklilerin istediği zaman istediği bankaya gidebileceğini, bunu engellemek isteyen bankalara cezai yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Normalde yapılması gereken; emekli istediği zaman istediği bankaya gidebilir, yüksek fiyat veren ya da vermeyen fark etmez. Emekli gidebilir, bunu engelleyemezsiniz. Ancak gitmemesi için kendilerince önlemler alıyorlar. Fakat hukuku çiğniyorlar. Bu anlamda bankaların uyarılması gerekiyor. Mahkemeler kararı verirken 'sadece blokenin kaldırılması' diyor fakat o kaldırılma esnasında 6, 8, 10 ay her ne kadarsa emeklinin bir mağduriyeti oluşuyor. Mağduriyetin de bir karşılığının ödetilmesi lazım ya da bankaya bir ceza verilmesi lazım. Banka yaptığıyla kalıyor. Dolayısıyla bitirmiyorlar, devam ediyorlar. Öyle ki; bankalar şu anda 'bana borcu var' diye blokeyi koyuyor, daha sonra 'bloke kaldırıldı' dendiğinde onu alıp icra dosyasına koyuyor. Sonra diyor ki, ‘ben icra dosyasındaki parayı aldım'. Hesabından almadım.’ Bu çok yanlış bir şey; siz ekiplerinizle, hukukçularınızla emekliye hayatı çekilmez hale getiremezsiniz. Burada hukukun onlara bir ceza vermesi gerekiyor. Sadece kaldırmayla yetinilmemeli. Bunun mutlaka bir yaptırımı olmalı ve emeklilerin de promosyonla rahat bir nefes alması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.Bakanlığın çalışmasıyla birlikte emeklilerin eline 10-15 bin TL fazla promosyon geçebileceğini de belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL’ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. Bakanlık; 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkarsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220716/zamli-maaslar-ve-maas-farklari-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1058778331.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli, promosyon, tüketiciler birliği