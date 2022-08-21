https://sputniknews.com.tr/20220821/tevfik-goksu-metrolar-icin-eksik-olan-imza-degil-sayin-imamoglunun-becerisidir-1060188982.html

Tevfik Göksu: İBB bir yere metro yapmak istiyorsa Cumhurbaşkanı'nın onayını almak durumunda değil

Tevfik Göksu: İBB bir yere metro yapmak istiyorsa Cumhurbaşkanı'nın onayını almak durumunda değil

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili "Bir... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T00:00+0300

2022-08-21T00:00+0300

2022-08-21T04:37+0300

mehmet tevfik göksu

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

metro

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Habertürk kanalında Serap Belet, Kürşad Oğuz ve gazeteci Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.Canlı yayında İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' iddialarına yanıt veren Göksu, "İBB 2021'de merkezi bütçeden 20 milyar para gelecek diyor. Engelleyen siyasal iktidar olsa ne kadar gelir? 17-18. Ne kadar gelmiş? 25.6 milyar para gelmiş. Öngördüğünden yaklaşık 6 milyar daha fazla para gelmiş. AK Parti'den 6504 dosya gelmiş, CHP 1871'e hayır demiş. AK Parti 4702 dosyadan sadece 113'üne hayır demişiz. Bu 113 dosya ne peki? Birkaç yeşili satıyorlardı, ona hayır dedik" diye konuştu.Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu için "İstanbul'da kentine odaklanmış bir belediye başkanı değil, kendisine odaklanmış bir belediye başkanı var" yorumunda bulundu."İmamoğlu'na teşekkür edeceğiniz bir konu var mı?" sorusuna Göksu şu karşılığı verdi: Göksu, önümüzdeki dönem seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya "AK Parti'de siyaset yapanların temel karakteri vardır. Siyasette hiçbir zaman kariyer planlaması yapmadım" yanıtını verdi.Tevfik Göksu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:'İstanbul'un taksi sorunu mu var; İstanbul'un plaka sorunu mu var?''Taksi meselesinin bütün süreçlerinin sorumlusu İBB'dir''Vizyon yok, proje yok, o zaman iftiraya sığınmaya başladı''Bana 1 kuruş fazla gelip de bir CHP'li belediye başkanına 1 kuruş eksik geliyor mu?''CHP şu anda övündüğü bütün metro projelerine geçmişte 'hayır' dedi''İBB bir yere metro yapmak istiyorsa Cumhurbaşkanı'nın onayını almak durumunda değil''Eylül'deki Meclis konuşmamı izleyin, bakın kim engelliyormuş'

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mehmet tevfik göksu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, metro