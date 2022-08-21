Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220821/tayvan-savunma-bakanligi-cine-ait-17-savas-ucagi-ve-5-gemi-tayvan-cevresinde-goruldu-1060195235.html
Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan çevresinde görüldüğünü bildirdi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T05:51+0300
2022-08-21T05:51+0300
dünya
tayvan
çin
nancy pelosi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060195089_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_c751946de5b9068b237a8ffaf56946c8.jpg
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan, gün içerisinde Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 geminin, Tayvan çevresinde görüntülendiği açıklandı.Açıklamada uçaklardan 7'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi' ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından, Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatla başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220810/cinin-baris-ve-istikrari-tehlikeye-attigi-icin-yaptirim-uyguladigi-pelosi-kimin-umurunda-1059782128.html
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1060195089_56:0:943:665_1920x0_80_0_0_41c4688ee78dd4eda3f858264e441d16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayvan, çin, nancy pelosi
tayvan, çin, nancy pelosi

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

05:51 21.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEHA F-16V fighter jet
A F-16V fighter jet - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
Abone olTelegram
Tayvan Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan çevresinde görüldüğünü bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan, gün içerisinde Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 geminin, Tayvan çevresinde görüntülendiği açıklandı.
Açıklamada uçaklardan 7'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi' ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.
Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.
Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından, Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.
Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatla başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
DÜNYA
Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?
10 Ağustos, 23:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала