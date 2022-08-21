https://sputniknews.com.tr/20220821/tayvan-savunma-bakanligi-cine-ait-17-savas-ucagi-ve-5-gemi-tayvan-cevresinde-goruldu-1060195235.html

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan çevresinde görüldüğünü bildirdi. 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T05:51+0300

2022-08-21T05:51+0300

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Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan, gün içerisinde Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 geminin, Tayvan çevresinde görüntülendiği açıklandı.Açıklamada uçaklardan 7'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi' ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından, Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatla başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220810/cinin-baris-ve-istikrari-tehlikeye-attigi-icin-yaptirim-uyguladigi-pelosi-kimin-umurunda-1059782128.html

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