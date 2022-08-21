https://sputniknews.com.tr/20220821/tarim-ve-orman-bakanligi-sertifikali-coban-sayisi-50-bine-yaklasti-1060210247.html

Tarım ve Orman Bakanlığı: Sertifikalı çoban sayısı 50 bine yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı: Sertifikalı çoban sayısı 50 bine yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çobanlara yönelik 'Sürü Yönetimi Elemanı (Çoban) Benim' projesi kapsamında 47 bin 359 çoban, eğitimleri başarıyla tamamlayıp... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T16:57+0300

2022-08-21T16:57+0300

2022-08-21T16:58+0300

çoban

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Bakanlık Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı (EYDB), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin (TÜDKİYEB) 'Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü' kapsamında yurt genelinde çobanlara yönelik 2013 yılından bu yana kurslar düzenleniyor.İl milli eğitim müdürlüklerine bağlı halk eğitim merkezlerinde teknik elemanlarca verilen 2029 eğitim programına katılan 47 bin 359 kişi, sertifika aldı.Eğitimlerde sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere; koyun ağılı ve keçi barınağı kurma, koyun ve keçi ırkını seçme, küçükbaşlarını besleme ve bakımını yapma, çoğaltma, yetiştirme, bulaşıcı ve hayvan hastalıklarına karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hakim olma ve sağım yapma gibi konular öğretiliyor.Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçi eğitimleri de sürdü. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde teknik elemanlarca 450 alt konuda eğitim veriliyor. Eğitimler; tarla bitkileri, meyvecilik, hayvancılık, sebzecilik, mekanizasyon, sera sebzeciliği gibi başlıklarda veriliyor.Bakan Kirişci: Bilinçli tarımı önemsiyoruzTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarımda eğitime büyük önem verdiklerini bildirdi. Sürü yönetimi ve çiftçi eğitimleri başta olmak üzere tarımın her alanında eğitim programları düzenlediklerini vurgulayan Kirişci, "Bilinçli tarımı önemsiyoruz.Çiftçilerimize ne kadar çok eğitim verirsek tarımda verimliği de o kadar artırmış oluruz" dedi.Ülkede tarımın daha da ileri götürülmesi açısından, yeni adıyla 'Sürü Yönetimi Elemanları'nın önemine işaret eden Kirişci, "Binlerce çobanımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimizde eğitimden geçti, geçmeye devam edecek. Böylece istihdama da destek sağlıyoruz. Çobanlarımızın işlerini bilinçli şekilde yapmalarını önemsiyoruz. Bunun yanında hayat şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Orman Akademisi ile tarım, gıda, hayvancılık, orman ve su ürünleri gibi alanlarda çiftçinin hizmetinde olduklarını anımsatan Bakan Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol ile metruk köy okullarını restore ederek, birer sosyalleşme merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.Kirişci, stratejik bir sektör olan tarımın daha da geliştirilmesi için kırsala bakış açısını değiştirmek arzusunda olduklarının altını çizerek, bu çerçevede kırsaldaki halkı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20211206/10-bin-lira-maasa-coban-bulamiyorlar-bir-hafta-yapan-ikinci-hafta-kacip-gidiyor-1051485684.html

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