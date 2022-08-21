https://sputniknews.com.tr/20220821/taksimetreyi-acmamisti-koreli-yayinci-turisti-dolandiran-taksiciye-bir-ceza-daha-1060190341.html

Taksimetreyi açmamıştı: Koreli yayıncı turisti dolandıran taksiciye bir ceza daha

Taksimetreyi açmamıştı: Koreli yayıncı turisti dolandıran taksiciye bir ceza daha

İstanbul'da taksimetreyi açmayıp Koreli turistten 200 lira isteyen şoföre toplamda 2 bin 711 TL cezai işlem uygulanırken aracı trafikten 10 gün men edildi... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T00:27+0300

2022-08-21T00:27+0300

2022-08-21T00:57+0300

türkiye

taksi

taksici

taksimetre

istanbul büyükşehir belediyesi

taksiciler esnafı odası

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İstanbul'da Koreli bir turist, gideceği yere götürmesi için A.U.'nun kullandığı taksiye bindi. O sırada sosyal medyada canlı yayında olan turist, taksiciye gitmek istediği adresi söyledi. Taksici A.U. ise 10 dakikalık yol için turistten 200 lira istedi. Bunun üzerine kadın, taksimetrenin açık olmadığını söyledi. Ancak taksici taksimetreyi açmayı reddederek, trafiğin çok olduğunu ve 200 liraya gideceğini tekrarladı. Turist kadın fiyatı çok bulunca, 150 liraya indirdi. O anları Koreli kadın canlı olarak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.Şoförün 20 gün taksicilik yapması yasaklandı, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verildiGörüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı. A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi. 'Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı'A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, “Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerim" dediği belirtildi.Polise de yakalandıTaksici A.U.'ya polis de ceza kesti. A.U.'ya "Çalışma izin belgesi bulunmadan araç kullanmak"tan 1823 TL, "Taksimetre açmadan araç kullanmak"tan ise 888 TL olmak üzere toplamda 2711 TL cezai işlem uygulandı. Araç da trafikten 10 gün süreyle men edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220819/taksici-taksimetreyi-acmadi-yolcu-sosyal-medyada-canli-yayin-yaparak-ifsa-etti-1060138102.html

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taksi, taksici, taksimetre, istanbul büyükşehir belediyesi, taksiciler esnafı odası