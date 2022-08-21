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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220821/tahil-sevkiyati-kapsaminda-ukraynadan-4-gemi-daha-hareket-etti--1060195501.html
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini açıkladı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T09:12+0300
2022-08-21T09:14+0300
ukrayna krizi
tahıl
ukrayna
gemi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gemilerden ikisinin Çernomorsk Limanı'ndan, diğerlerinin de Odessa ve Yuzni'den hareket ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
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tahıl, ukrayna, gemi
tahıl, ukrayna, gemi

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti

09:12 21.08.2022 (güncellendi: 09:14 21.08.2022)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Fotoğraf bankasına girTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gemilerden ikisinin Çernomorsk Limanı'ndan, diğerlerinin de Odessa ve Yuzni'den hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
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