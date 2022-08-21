https://sputniknews.com.tr/20220821/sirnakta-ailesi-tarafindan-kayip-ihbari-verilen-genc-kizin-cesedi-cayda-bulundu-1060190951.html
Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu
Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı verdiği 17 yaşındaki F.B'nin cesedi Hezil Çayı'nda bulundu. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T01:02+0300
2022-08-21T01:02+0300
2022-08-21T01:02+0300
türkiye
şırnak
genç kız
ölü bulundu
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Uludere ilçesinde 2 gün önce F.B'nin evden ayrılıp uzun süre dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik birimlerine bildirdi.Emniyet müdürlüğü ekipleri kent genelinde, jandarma da kırsalda genç kızı bulmak için çalışma başlattı.Jandarma ekipleri genç kızın cesedini Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda buldu.Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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şırnak, genç kız, ölü bulundu
şırnak, genç kız, ölü bulundu
Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı verdiği 17 yaşındaki F.B'nin cesedi Hezil Çayı'nda bulundu.
Uludere ilçesinde 2 gün önce F.B'nin evden ayrılıp uzun süre dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik birimlerine bildirdi.
Emniyet müdürlüğü ekipleri kent genelinde, jandarma da kırsalda genç kızı bulmak için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri genç kızın cesedini Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda buldu.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.