https://sputniknews.com.tr/20220821/sarigul-finlandiya-ve-isvec-natoya-girmek-istiyorsa-turkiyedeki-multecileri-ulkelerine-almali-1060210486.html

Sarıgül: Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa, Türkiye'deki mültecileri ülkelerine almalı

Sarıgül: Finlandiya ve İsveç NATO'ya girmek istiyorsa, Türkiye'deki mültecileri ülkelerine almalı

Mustafa Sarıgül, Ukraynalı 10.5 milyon mülteciyi Avrupa Birliği ülkeleri kendilerine nasıl eşit bir şekilde aldıysa, Türkiye’deki mültecileri de alması... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T17:16+0300

2022-08-21T17:16+0300

2022-08-21T17:21+0300

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Bir dizi programlarda bulunmak üzere Kars’a gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin ailelerini ziyaret ederek taziyede bulunacağını belirtti.6’lı masaya da göndermede bulunan Sarıgül, erken kurulan masaların erken dağıldığını söyledi.Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü, Başkan Yargıç Harmankaya ve Genel Sekreter Okan Avşar karşıladı.Cemiyet binasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Mustafa Sarıgül, İHA muhabirleri ve vatandaşların hakka yürümesinin ciğerini parçaladığına dikkat çekti.Sarıgül, “İhlas Haber Ajansı’ndan basın mensubu arkadaşlarımızın hakka yürümesi ciğerimizi paramparça etti. İnşallah Gaziantep’e bizzat evlerine giderek onlara da başsağlığı dilemek istiyorum. Ama bu noktada da İçişleri Bakanına çağrıda bulunmak istiyorum. Yollar son derece uzun, şoför arkadaşlarımız ekmeklerini kazanmak için saatlerce direksiyon başında kalıyorlar. Denetimlerim iyi bir şekilde yapılması lazım. Artık bu sıcak aylarda bir şoför arkadaşın 6 saat direksiyon sallaması, 8 saatte değil, 4 saatte bir mutlaka değişim olması gerekiyor. Bu kazaların tamamı yorgunluktan, stresten kaynaklanan kazalar. Bu kazalar bizi son derece üzmüştür. Ama mutlaka yetkililerin bu noktada daha fazla tedbir almaları şart, bütün kaybettiğimiz yurttaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.‘Türkiye’ye NATO’dan çıkma yetkisi verilmeli’Bütün siyasi partilere seslenen Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:‘Erken kurulan masalar erken dağılır’Kars’tan 6’lı masaya da göndermede bulunan Sarıgül, “Seçimlerde işbirliği ve güç birliği yapılmalıdır. Bu sistem bunu gerektiriyor. Ama çok daha erkendir. Erken kurulan masalar, erken dağılır. İlkeleri ve prensipleri olmayan masalarda her zaman için sıkıntılar olur. Seçime çok yakın bir zamanda, esas masalar seçimlerin adaylık sürelerinin bitmesine 2 ay süre kala kurulur. O masalar gerek masalar olur. Ben işbirliği ve güç birliği yapılmasını doğru bulurum” şeklinde konuştu.Sarıgül, daha sonra Kars’tan ayrılarak karayoluyla Ardahan’a hareket etti. Sarıgül Ardahan’da bir takım ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220820/bozdagdan-isvec-ve-finlandiyaya-nato-uyelik-sureci-bu-nedenle-bir-adim-ileri-gitmeyecektir-1060177316.html

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mustafa sarıgül, finlandiya, isveç, mülteci