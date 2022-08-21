https://sputniknews.com.tr/20220821/rusya-ukrayna-ordusu-nikolayev-bolgesinde-ingul-nehri-uzerindeki-kopruyu-havaya-ucurmayi-planliyor-1060189692.html

Rusya: Ukrayna ordusu Nikolayev Bölgesi’nde İngul Nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurmayı planlıyor

Rusya: Ukrayna ordusu Nikolayev Bölgesi’nde İngul Nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurmayı planlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Nikolayev Bölgesi’ndeki Voskresensoye yerleşiminde İngul Nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurmayı ve bu... 21.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-21T00:07+0300

2022-08-21T00:07+0300

2022-08-21T00:07+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

nikolayev

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, bugünkü basın açıklamasında gazetecilere konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.Mizintsev, “Elimizdeki güvenilir bilgilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birlikleri, Nikolayev Bölgesi’ndeki Voskresensoye’de İngul Nehri üzerindeki köprüye ve girişlerine, ayrıca bitişik otoyolun kenarlarına mayın döşedi, üstelik yerli nüfus bu konuda kasıtlı olarak uyarılmadı” diye konuştu.Ukrayna ordusunun köprüyü havaya uçurduktan sonra olaya medyada geniş yer vermeyi ve olup bitenlerin sorumluluğunu Rus güçlerine atmayı planladığını dile getiren Mizintsev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin, ayrıca Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin askeri birliklerinin sivil tesislere saldırmadıklarını hatırlattı.Mizintsev daha önce Ukrayna'nın orta ve doğu bölgelerindeki eğitim kurumlarında militanların konuşlandırılması nedeniyle tam zamanlı eğitimin imkansız olduğunu, Ukrayna ordusunun okul ve üniversiteleri mühimmat deposu, karargah, iletişim merkezi gibi askeri tesislere dönüştürdüğünü, bu gerçeğin Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) raporunda da kaydedildiğini açıklamıştı.Rus komutan ayrıca Batı ve Ukrayna medyasının uluslararası toplumu yanılttığını ve okullara ve üniversitelere yönelik saldırılardan Rus ordusunu sorumlu tuttuğunu da belirtmişti.

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